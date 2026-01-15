«Είτε στον τοίχο μίλαγα είτε στον διοικητή του Λιμεναρχείου ήταν το ίδιο πράγμα», είπε ο μάρτυρας στη δίκη για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη.

Ερασιτέχνης ψαράς, ο μάρτυρας Κωνσταντίνος Ασημάκος, κατέθεσε πως είχε δει το φουσκωτό με το οποίο είχε βγει στα ανοιχτά την ημέρα της δολοφονίας του ο Σήφης Βαλυράκης και τον διαπληκτισμό που είχε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, με αλιευτικό σκάφος, λίγες ώρες πριν βρεθεί θανάσιμα χτυπημένος στο κεφάλι.

Στις 24 Ιανουαρίου 2021, όπως είπε ο μάρτυρας, παρατήρησε το αλιευτικό να πλησιάζει το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη και να κάνει δύο γύρους δίπλα του, ενώ παράλληλα άκουσε να διαπληκτίζονται από τα δύο σκάφη, τα οποία βρέθηκαν πλώρη με πλώρη.

Αν και ο μάρτυρας δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει τους δύο κατηγορούμενους στο αλιευτικό, είδε στη συνέχεια τα δύο σκάφη να αποχωρούν, χωρίς και πάλι να είναι βέβαιος αν στο φουσκωτό ήταν ή όχι ο Σήφης Βαλυράκης.

«Άκουσα το διαπληκτισμό από τα δύο σκάφη»

Αρχικά ο μάρτυρας δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία καθώς τέτοιου είδους φασαρίες γίνονταν συχνά στην περιοχή.

Μάρτυρας: Είναι συνηθισμένες αυτές οι εντάσεις. Να βλέπεις μεγάλα σκάφη με μικρά, να γίνονται μανούβρες φασαρίες…

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πρόεδρος: Γιατί;

Μάρτυρας: Γιατί οι επαγγελματίες νομίζουν πως όλη η θάλασσα είναι δικιά τους. Άκουσα από το αλιευτικό ότι «θα φωνάξω το Λιμεναρχείο» και από το φουσκωτό «θα μου κλ@@@ τα α@@@». Το αλιευτικό έφερε δύο κύκλους γύρω από το φουσκωτό και έφυγε. Εγώ μάζευα τα πράγματα μου και είπα «ακόμη μία συνηθισμένη φασαρία». Πάνω στο αλιευτικό εγώ έβλεπα έναν κάτω από την τέντα. Την ώρα που ξεκίνησαν και χώρισαν τα σκάφη προς αντίθετη πλευρά, εγώ πήρα τα πράγματα μου και έφυγα. Το αλιευτικό έφυγε από την αντίθετη πλευρά που ήρθε.

Εισαγγελέας: Τον Βαλυράκη τον αντιληφθήκατε να είναι στο σκάφος όταν χώρισαν τα δύο σκάφη;

Μάρτυρας: Ναι τον είδα

Ο Κωνσταντίνος Ασημάκος θυμάται πως «το αλιευτικό σκάφος ήταν μεγαλύτερο από το φουσκωτό, ήταν λευκό με μια τέντα πίσω» κι ο διάλογος έγινε με εκείνον που «καθόταν σχεδόν στη μέση του καϊκιού, κάτω από την τέντα».

Πρόεδρος: Αναγνωρίσατε τους δύο συμμετέχοντες στο περιστατικό;

Μάρτυρας: Όχι.

Πρόεδρος: Τους κατηγορούμενους τους γνωρίζετε;

Μάρτυρας: Όχι, τους γνώριζα φατσικά, γιατί ήταν πελάτες στο κατάστημα μου.

Πρόεδρος: Ποιος από τους δύο ήταν στο σκάφος;

Μάρτυρας: Στα τόσα μέτρα δεν αναγνωρίζεις. Και το λιμεναρχείο που πήρα μου είπαν ότι δεν μπορείς να δεις συγκεκριμένα. Ούτε πρόσωπο ούτε σωματοδομή.

Πρόεδρος: Όταν χωρίσανε τα δυο σκάφη πήραν δύο διαφορετικές κατευθύνσεις;

Μάρτυρας: Μόλις γυρίσανε ξεκίνησα και έφυγα.

Πρόεδρος: Το σκάφος Βαλυράκη συνέχισε την πορεία του;

Μάρτυρας: Με πολύ αργό ρυθμό, πήγανε σιγά -σιγά.

Πρόεδρος: Ο θανών ήταν πάνω; Τον είδατε;

Μάρτυρας: Αυτό δεν μπορώ να το πω, γιατί έτυχε την ώρα που μάζευα τα πράγματα και σηκώθηκα να φύγω δεν έδωσα σημασία.

Πρόεδρος: Μπορεί να ήταν άδειο;

Μάρτυρας: Μπορεί. Δεν το λέω με σιγουριά αυτό το πράγμα. Ο Θεός είναι ψηλά κοιτάει, δεν μπορώ να πω κάτι που δεν έχω δει

Πρόεδρος: Εσείς είστε σίγουρος ότι εκτός από την ανταλλαγή των φράσεων δεν είχε κάτι άλλο;

Μάρτυρας: 100%! Αυτό με έτρωγε, ότι αν καθόμουν λίγο ακόμα μπορεί να είχα δει κάτι.

«Δεν μου έδωσαν καμία σημασία στο Λιμενικό»

Για όλα όσα είδε ο μάρτυρας, ενημέρωσε το Λιμενικό, αλλά όπως κατέθεσε, όχι μόνο «δεν του έδωσαν σημασία», αλλά άρχισαν στην περιοχή να τον σχολιάζουν. «Έλεγαν ότι τα έχω πάρει από την οικογένεια Βαλυράκη… Ακόμη και ο λιμενικός της Ερέτριας μου είπε ότι “από τις κατάρες που έχεις φάει δεν θα λιώσουν τα κόκαλα σου”».

Το αποτέλεσμα ήταν να αναγκαστεί να φύγει από την Ερέτρια όπου ζούσε ο μάρτυρας. «Είχα φούρνο στην Ερέτρια. Τα μάζεψα όμως και σηκώθηκα και έφυγα…».

Όπως κατέθεσε, μόλις διάβασε στο ίντερνετ πως ήταν αγνοούμενος ο πρώην υπουργός, ειδοποίησε αμέσως το Λιμενικό. «Πήρα τηλέφωνο γνωστό μου λιμενικό και απλά τον ενημέρωσα ότι το σκάφος του Βαλυράκη είχε πρόβλημα με τη μηχανή. Δεν του είπα για το περιστατικό. Είπα ότι έχει πρόβλημα και έσβηνε η μηχανή και μου είπε πάω να ενημερώσει τον προϊστάμενο του. Δεν ένιωθα καλά και πήρα πάλι τον γνωστό μου από το λιμεναρχείο και του είπα ότι θέλω να καταθέσω, μου είπε ότι δεν είναι στην υπηρεσία. Πήγα 8 το πρωί την επόμενη μέρα, για να καταθέσω. Είπα για το περιστατικό, είπα ότι είχαν μια λογομαχία για ένα περιστατικό. Είτε στον τοίχο μίλαγα είτε στον διοικητή της Ερέτριας ήταν το ίδιο πράγμα», κατέθεσε.

Πρόεδρος: Γιατί το λέτε αυτό;

Μάρτυρας: Γιατί δεν μου έδωσαν καμία σημασία…