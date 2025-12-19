Ο δήμος Ρώμης εκτιμά ότι το μέτρο θα αποφέρει 6,5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Εισιτήριο ύψους 2 ευρώ θα πληρώνουν από την 1η Φεβρουαρίου 2026 οι τουρίστες που θα θέλουν να έχουν πρόσβαση στη Φοντάνα ντι Τρέβι, μέτρο που ο δήμος Ρώμης εκτιμά ότι θα αποφέρει 6,5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο στην ιταλική πρωτεύουσα.

Οι κάτοικοι της «αιώνιας» πόλης θα συνεχίσουν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο μνημείο, το οποίο επισκέπτονται τεράστια πλήθη καθημερινά. Επίσης, δωρεάν θα είναι η επίσκεψη των τουριστών στη Φοντάνα ντι Τρέβι από απόσταση και το εισιτήριο θα αφορά μόνο εκείνους που θέλουν να προσεγγίσουν το εμβληματικό συντριβάνι, διευκρίνισε ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι.

«Από την 1η Φεβρουαρίου, εισάγουμε εισιτήριο για έξι σημεία» στην ιταλική πρωτεύουσα, συμπεριλαμβανομένης της Φοντάνα ντι Τρέβι, δήλωσε. Στα υπόλοιπα πέντε σημεία, το εισιτήριο θα είναι πέντε ευρώ.

Φέτος, έως τις 8 Δεκεμβρίου, περίπου 9 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν τη Φοντάνα ντι Τρέβι, δηλαδή κατά μέσο όρο 30.000 άνθρωποι την ημέρα. Ήδη ο δήμος Ρώμης είχε ανακοινώσει σχέδιο για τη ρύθμιση της πρόσβασης στο σιντριβάνι, εξαιτίας του συνωστισμού, που αποτελεί και στόχο πορτοφολάδων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ AFP