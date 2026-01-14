«Οποιαδήποτε στρατιωτική κλιμάκωση στο Ιράν θα έχει συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή» προειδοποιούν.

Τρία αραβικά έθνη του Κόλπου, σύμμαχα των ΗΠΑ, έχουν ξεκινήσει παρασκηνιακές διπλωματικές προσπάθειες για να αποτρέψουν στρατιωτική δράση κατά του Ιράν μετά τις ευθείες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν ανησυχούν ότι η στρατιωτική δράση κατά του Ιράν θα μπορούσε να έχει ευρείες συνέπειες για τη Μέση Ανατολή, δήλωσε στο CNN ένας περιφερειακός αξιωματούχος.

«Οποιαδήποτε στρατιωτική κλιμάκωση θα έχει συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας και της οικονομίας της», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν να μην σκοτώνει διαδηλωτές, απειλώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση οι ΗΠΑ θα λάβουν «μέτρα». Έχει επίσης ενθαρρύνει τους διαδηλωτές να συνεχίσουν, λέγοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ' οδόν».

Ορισμένες αραβικές κυβερνήσεις έχουν επίσης προειδοποιήσει ότι μια επίθεση στο Ιράν «θα μπορούσε να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα» για τις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες.

Ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν απαντήσεις στις απειλές Τραμπ λέγοντας πως οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα προκαλέσει αντίποινα που θα στοχεύουν αμερικανικά συμφέροντα σε όλη την περιοχή. Αρκετές αραβικές χώρες του Κόλπου φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και προσωπικό, εγκαταστάσεις που το Ιράν έχει στο παρελθόν απειλήσει ή στοχεύσει.

Με πληροφορίες του CNN