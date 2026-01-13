Ήδη το σλόγκαν M.I.G.A (Make Iran Great Again) φιγουράρει μεταξύ των διαδηλωτών με το πρόσωπο του Παχλαβί ως ο σωτήρας του Ιράν.

Μυστική συνάντηση με τον έκπτωτο γιο του τελευταίου μονάρχη του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί είχαν ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ σύμφωνα με το Axios.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ της ιρανικής αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης Τραμπ από τότε που ξεκίνησαν οι διαμαρτυρίες πριν από 15 ημέρες, οι οποίες μέχρι και την Tρίτη μετρούσαν χιλιάδες νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες συλλήψεις. Την ίδια ώρα ο Τραμπ παρακινεί τους Ιρακινούς να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες και τους υπόσχεται πως «έρχεται βοήθεια». Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους την Τρίτη τι εννοούσε, ο Τραμπ είπε: «Θα πρέπει να το καταλάβετε» και τόνισε πως θεωρεί ότι οι Αμερικανοί «πρέπει να φύγουν» από το Ιράν.

Ο Παχλαβί, από την άλλη, ο γιος του σάχη που εκθρονίστηκε κατά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, ηγείται μιας αντιπολιτευτικής ομάδας από την εξορία στις ΗΠΑ και από την έναρξη των διαδηλώσεων έχει πάρει σαφή θέση καθώς προσπαθεί να τοποθετηθεί ως «μεταβατικός» ηγέτης σε περίπτωση πτώσης του καθεστώτος. Ο ίδιος εμφανίζεται τον τελευταίο καιρό σε αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα καλώντας την κυβέρνηση Τραμπ να παρέμβει για να υποστηρίξει τις διαμαρτυρίες ενώ δεν ξεχνά να ευχαριστεί και τον Τραμπ σε αναρτήσεις του στο X.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Axios, η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου πραγματοποίησε συνάντηση το πρωί της Τρίτης αλλά ο Τραμπ δεν παρευρέθηκε.

Η ίδια πηγή δήλωσε στο Axios ότι οι διαβουλεύσεις εντός της κυβέρνησης Τραμπ βρίσκονται σε σχετικά πρώιμο στάδιο. «Δεν βρισκόμαστε ακόμη σε φάση λήψης αποφάσεων σχετικά με μια στρατιωτική δράση αυτή τη στιγμή», είπε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς πού θα καταλήξει ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σε συναντήσεις κεκλεισμένων των θυρών τις τελευταίες ημέρες ότι, σε αυτό το στάδιο, η κυβέρνηση εξετάζει απαντήσεις για να βοηθήσει τους διαδηλωτές χωρίς ιδιαίτερη κινητικότητα προς το παρόν, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Axios.

Στον απόηχο της συνάντησης, οι διαδηλώσεις συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό σε πόλεις σε όλο το Ιράν. Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των νεκρών έχουν αυξηθεί δραματικά, αλλά ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό. Το Ισραήλ αναφέρει ότι τουλάχιστον 5.000 διαδηλωτές σκοτώθηκαν, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

«Οι Ιρανοί διεξάγουν μαζική καταστολή», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ποια είναι η ίντριγκα της υπόθεσης όμως;

Όταν ξεκίνησαν οι διαμαρτυρίες, η κυβέρνηση Τραμπ δεν έβλεπε τον Παχλαβί ως σημαντικό πολιτικό παράγοντα. Σε μια συνέντευξη στην εκπομπή «Hugh Hewitt Show» την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ αρνήθηκε να τον υποστηρίξει αλλά ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξεπλάγη που αρκετοί διαδηλωτές φώναζαν το όνομά του ρυθμικά.

«Υπήρξε μια άνοδος του Παχλαβί. Φωνάζουν το όνομά του σε διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις» δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Καρίμ Σαντζαντπούρ, ανώτερος αναλυτής στο Carnegie Endowment, δήλωσε στο Axios ότι ο έκπτωτος γιος του τελευταίου μονάρχη του Ιράν, παρέχει μια ενοποιητική βάση για το εθνικιστικό αίσθημα μεταξύ των διαδηλωτών, σε αντίθεση με τον ισλαμιστικό ριζοσπαστισμό του καθεστώτος.

«Οι περισσότεροι από αυτούς τους διαδηλωτές γεννήθηκαν μετά την επανάσταση του 1979 και νοσταλγούν μια εποχή που δεν έζησαν ποτέ, όταν η οικονομία της χώρας αναπτυσσόταν, ήταν κοινωνικά ελεύθερη και απολάμβανε μια θετική διεθνή εικόνα. Ο Ρεζά Παχλαβί είναι ο ηγέτης που για πολλούς Ιρανούς ενσαρκώνει με τον καλύτερο τρόπο αυτόν τον πατριωτισμό και αυτή τη νοσταλγία που κοιτάζει μπροστά για να κάνει το Ιράν ξανά σπουδαίο», δήλωσε ο Σαντζαντπούρ.

Ο διευθυντής του προγράμματος για το Ιράν στο Ισραηλινό Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας, Ραζ Ζιμτ, τόνισε πως το όνομα του Παχλαβί έχει εμφανιστεί με αξιοσημείωτη συχνότητα στις διαμαρτυρίες, αλλά είναι δύσκολο να πει κανείς αν αυτό αντιπροσωπεύει μία ευρεία, δημόσια υποστήριξη εντός της ιρανικής κοινωνίας.

Ακόμα κι αν δεν υπάρχει ευρεία πίστη στις «ηγετικές ικανότητες» του Παχλαβί, είναι πιθανό πολλοί Ιρανοί να είναι πρόθυμοι να τον δεχτούν ως ηγέτη τουλάχιστον «προσωρινά» υπό την αίσθηση ότι είναι προτιμότερος «από την τρέχουσα κατάσταση», δήλωσε ο Ζιμτ.

Η απήχηση του Παχλαβί αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, ωστόσο που έχουν διεξήχθησαν τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων και του Νοεμβρίου 2025. Περίπου το ένα τρίτο των Ιρανών υποστήριξε τον Παχλαβί, ενώ ένα αντίστοιχο ποσοστό αντιτάχθηκε σθεναρά στην επιστροφή του, σύμφωνα με τον Ολλανδό δημοσκόπο Αμμάρ Μαλέκι. Αυτό το ποσοστό είναι υψηλότερο από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στην αντιπολίτευση του Ιράν.

Με πληροφορίες του Axios