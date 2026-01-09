Ο Παχλαβί την ίδια ώρα κάνει αλλεπάλληλες εκκλήσεις τους Ιρανούς να κατέβουν στους δρόμους.

Ο Ρεζά Παχλαβί, ο εξόριστος γιος του τελευταίου μονάρχη του Ιράν, ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για την «υπόσχεσή του να λογοδοτήσει το καθεστώς», μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου ότι θα «χτυπήσει» το Ιράν σε περίπτωση βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον ηγέτη του ελεύθερου κόσμου, τον Πρόεδρο Τραμπ, για την επανάληψη της υπόσχεσής του να λογοδοτήσει το καθεστώς», έγραψε ο Παχλαβί την Παρασκευή σε μια ανάρτηση στο X, προτρέποντας τους Ευρωπαίους ηγέτες να «ακολουθήσουν το παράδειγμά του, να σπάσουν τη σιωπή τους και να ενεργήσουν πιο αποφασιστικά για να υποστηρίξουν τον λαό του Ιράν».

Ο Παχλαβί κάλεσε τους διαδηλωτές να βγουν στους δρόμους και ισχυρίστηκε ότι «εκατομμύρια Ιρανοί απαίτησαν την ελευθερία τους» στις διαδηλώσεις της Πέμπτης. Μέχρι στιγμής ο αριθμός των διαδηλωτών δεν έχει γίνει γνωστός.

Ο Τραμπ έχει δείξει στο παρελθόν την υποστήριξή του στον Παχλαβί, αλλά έχει αποκλείσει προς το παρόν το ενδεχόμενο να τον συναντήσει. Την Πέμπτη, δήλωσε στο podcast The Hugh Hewitt Show ότι ενώ ο Παχλαβί είναι «καλός άνθρωπος», δεν θα συναντηθεί μαζί του αυτή τη στιγμή.

«Τον έχω παρακολουθήσει και φαίνεται καλός άνθρωπος. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα ήταν σκόπιμο σε αυτή τη φάση να το κάνω αυτό ως πρόεδρος», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν θα τον συναντούσε.

«Νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε τους πάντες να βγουν έξω και θα δούμε τι θα γίνει] είπε μεταξύ άλλων ο Τραμπ.

Χωρίς ίντερνετ και τηλέφωνα το Ιράν

Εντωμεταξύ το Ιράν αποκόπηκε σε μεγάλο βαθμό από τον έξω κόσμο την Παρασκευή, καθώς οι αρχές έκοψαν την πρόσβαση στο ίντερνετ για να περιορίσουν τις διαδηλώσεις, με τις τηλεφωνικές κλήσεις να μην φτάνουν στη χώρα, τις πτήσεις να ακυρώνονται και τα ιρανικά ειδησεογραφικά sites να ενημερώνονται μόνο κατά διαστήματα.

Ο Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι ενεργούν για λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι ταραξίες επιτίθενται σε δημόσιες ιδιοκτησίες. Προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν θα ανεχθεί ανθρώπους να ενεργούν ως «μισθοφόροι για ξένους».

Οι διαδηλώσεις δεν έχουν φτάσει ακόμα τουλάχιστον την κλίμακα των αναταραχών πριν από τρία χρόνια, αλλά έχουν εξαπλωθεί σε όλο το Ιράν, με δεκάδες να έχουν αναφερθεί νεκροί ενώ οι αρχές να φαίνονται πιο ευάλωτες λόγω της άσχημης οικονομίας και των συνεπειών του περσινού πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Η ιρανική ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw ανέφερε ότι μια πορεία διαμαρτυρίας μετά την προσευχή της Παρασκευής στη Ζαχεντάν, όπου κυριαρχεί η μειονότητα των Βαλούχων, βρέθηκε αντιμέτωπη με πυροβολισμούς που τραυμάτισαν αρκετούς ανθρώπους. Οι κατακερματισμένες εξωτερικές αντιπολιτευόμενες παρατάξεις του Ιράν κάλεσαν σε περισσότερες διαμαρτυρίες την Παρασκευή, με τον Ρεζά Παχλεβί, να λέει στους Ιρανούς σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Τα μάτια όλου του κόσμου είναι πάνω σας. Βγείτε στους δρόμους».

Βίντεο που επαληθεύτηκε από το Reuters ότι έχουν ληφθεί στην πρωτεύουσα Τεχεράνη δείχνουν εκατοντάδες ανθρώπους να διαδηλώνουν. Σε ένα από τα βίντεο, ακούγεται μια γυναίκα να φωνάζει «Θάνατος στον Χαμενεΐ!».

Με πληροφορίες του CNN/Reuters