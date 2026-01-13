Το καθεστώς έχει περιορίσει τη λειτουργία διεθνών ειδησεογραφικών οργανισμών στο Ιράν και έχει διακόψει την πρόσβαση στο διαδίκτυο τις τελευταίες πέντε ημέρες.

Ο αριθμός των νεκρών από τη βάναυση καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν ανέρχεται σε χιλιάδες, σύμφωνα με το BBC και το Reuters.

Ο ανταποκριτής του BBC Jiyar Gol κάνει λόγο για πρωτοφανή βία, ενώ το πρακτορείο ειδήσεων Reuters αναφέρει ότι Ιρανός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φθάνει 2.000 άτομα. Ο εν λόγω αξιωματούχος υποστήριξε, ωστόσο, ότι για τους θανάτους τόσο των διαδηλωτών όσο και του προσωπικού ασφαλείας ευθύνονται άτομα τα οποία ο ίδιος χαρακτήρισε «τρομοκράτες».

Είχε προηγηθεί ο εκπρόσωπος του γραφείου ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Τζέρεμι Λόρενς, ο οποίος δήλωσε σε συνέδριο στη Γενεύη ότι σύμφωνα με αναφορές «εκατοντάδες έχουν σκοτωθεί και χιλιάδες έχουν συλληφθεί».

Χθες η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights, που εδρεύει στη Νορβηγία, ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 648 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την 28η Δεκεμβρίου.

Μεταξύ των νεκρών, βρίσκονται εννέα ανήλικοι, διευκρινίζει η οργάνωση, η οποία κάνει λόγο για χιλιάδες τραυματίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Βάσει ορισμένων εκτιμήσεων, τις οποίες η ΜΚΟ δεν μπορεί να επαληθεύσει, ο απολογισμός είναι πολύ βαρύτερος, ξεπερνώντας τα 6000 θύματα, συμπληρώνει η Iran Human Rights.

Διάφοροι παράγοντες καθιστούν δύσκολο τον προσδιορισμό του αριθμού των ανθρώπων που έχουν πεθάνει κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Ιράν. Το καθεστώς έχει περιορίσει τη λειτουργία διεθνών ειδησεογραφικών οργανισμών εκεί και έχει διακόψει την πρόσβαση στο διαδίκτυο τις τελευταίες πέντε ημέρες.

«Το Ιράν διέκοψε τις διαδικτυακές επικοινωνίες στις 8 Ιανουαρίου διότι είχαν ξεκινήσει τρομοκρατικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των διαδηλώσεων», δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, μιλώντας στο al Jazeera.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου ως διαμαρτυρία για την οικονομική κρίση και εξελίχτηκε σε ανοικτή αμφισβήτηση του θεοκρατικού καθεστώτος.

Η ΕΕ θα προτείνει περαιτέρω κυρώσεις κατά του Ιράν

Η ΕΕ θα προτείνει άμεσα περαιτέρω κυρώσεις κατά του Ιράν για τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιε.

«Ο αυξανόμενος αριθμός θυμάτων στο Ιράν είναι τρομακτικός. Καταδικάζω απερίφραστα την υπερβολική χρήση βίας και τον συνεχιζόμενο περιορισμό της ελευθερίας», αναφέρει σε ανάρτησή της στο Χ η επικεφαλής της Κομισιόν.

«Περαιτέρω κυρώσεις κατά των υπευθύνων για την καταστολή θα προταθούν σύντομα», επισημαίνει και υπογραμμίζει: «Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού του Ιράν που διαδηλώνει γενναία για την ελευθερία του».

{https://x.com/vonderleyen/status/2011046697481261344?s=20}