Το καθεστώς στο Ιράν ενδέχεται να φθάνει στο τέλος του, εκτίμησε ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, εν μέσω μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη χώρα, η οποία παραμένει αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο καθώς εδώ και μέρες δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο διαδίκτυο.

«Αν ένα καθεστώς μπορεί να παραμείνει στην εξουσία μόνο μέσω της βίας, τότε ουσιαστικά έχει τελειώσει. Υποθέτω ότι παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες αυτού του καθεστώτος», δήλωσε ο Μερτς στους δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στην Ινδία.

«Ελπίζω να υπάρχει τρόπος να τερματιστεί αυτή η σύγκρουση ειρηνικά», πρόσθεσε.

Τα σχόλια του καγκελαρίου έρχονται εν μέσω αναβρασμού στο εσωτερικό του Ιράν. Σύμφωνα με την ομάδα Iran Human Rights με έδρα το Όσλο, το καθεστώς της Τεχεράνης - που διευθύνεται από τον ανώτατο ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ - έχει σκοτώσει περισσότερους από 600 διαδηλωτές και έχει συλλάβει περισσότερους από 10.000.

Την Παρασκευή, ο Μερτς εξέδωσε κοινή δήλωση με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, και τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, καταδικάζοντας τη βάναυση καταστολή των διαδηλώσεων. «Είμαστε βαθιά ανήσυχοι για τις αναφορές άσκησης βίας από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας και καταδικάζουμε έντονα τη δολοφονία διαδηλωτών», ανέφερε η δήλωση.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι είναι έτοιμη να πιέσει για αυστηρότερες κυρώσεις κατά του Ιράν.

Στη Γερμανία, το συντηρητικό μπλοκ του Μερτς υποστηρίζει εδώ και καιρό την ένταξη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν στον κατάλογο τρομοκρατών της ΕΕ. Πρόσφατα, κορυφαίοι συντηρητικοί Γερμανοί βουλευτές πίεσαν τους δικούς τους υπουργούς να αναλάβουν δράση επί του θέματος.

Οι δηλώσεις Μερτς έγιναν λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σχέδια για επιβολή δασμών 25% στις χώρες που συναλλάσσονται με το Ιράν.

