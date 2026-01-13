Οι νέοι δασμοί επιβάλλονται τη στιγμή που το Ιράν συγκλονίζεται από το μεγαλύτερο κύμα διαδηλώσεων των τελευταίων ετών, το οποίο τροφοδοτείται εν μέρει από τη ραγδαία επιδείνωση της οικονομίας της χώρας.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι επιβάλλει δασμούς 25% στα αγαθά από όλες τις χώρες που συναλλάσσονται με το Ιράν - ένα σαρωτικό μέτρο, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την πίεση προς την ιρανική κυβέρνηση εν μέσω πανεθνικών αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ότι οι νέοι δασμοί θα ισχύσουν για «κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα που γίνεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής» και θα εφαρμοστούν άμεσα.

Δεν είναι σαφές ποιες χώρες θα αντιμετωπίσουν τους νέους δασμούς. Ωστόσο, το Ιράν πραγματοποιεί συναλλαγές δισεκατομμυρίων δολαρίων με έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ - την Κίνα - καθώς και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμμαχο των ΗΠΑ στην περιοχή του Κόλπου.

Έως το 2022, ο μεγαλύτερος αγοραστής ιρανικών προϊόντων παγκοσμίως ήταν η Κίνα, η οποία εισήγαγε αγαθά αξίας περίπου 22,4 δισ. δολαρίων από το Ιράν, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η Κίνα εισάγει εξάλλου κρυφά ιρανικό πετρέλαιο παρά τις αυστηρές αμερικανικές κυρώσεις που έχουν σχεδιαστεί για να πλήξουν την πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν, όπως αποκάλυψε πέρυσι έρευνα του CBS News.

Η Κίνα είναι επίσης ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ, με τους Αμερικανούς να αγοράζουν κινεζικά προϊόντα αξίας 438,9 δισ. δολαρίων το 2024, σύμφωνα με το Γραφείο Απογραφής των ΗΠΑ.

Παράλληλα, το Ιράν εισήγαγε περίπου 18 δισ. δολάρια σε αγαθά από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 2022. Η χώρα αποτελεί έναν από τους βασικούς εταίρους ασφαλείας των ΗΠΑ στην περιοχή, με χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες να σταθμεύουν εκεί.

Οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είναι πολύ περιορισμένες, λόγω πολυετών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν εξαιτίας του πυρηνικού του προγράμματος. Ωστόσο, οι κυρώσεις σε χώρες που συναλλάσσονται με το Ιράν συνιστούν μια νέα προσπάθεια αποκοπής του από την παγκόσμια οικονομία.

Οι νέοι δασμοί επιβάλλονται τη στιγμή που το Ιράν συγκλονίζεται από το μεγαλύτερο κύμα διαδηλώσεων των τελευταίων ετών, το οποίο τροφοδοτείται εν μέρει από τη ραγδαία επιδείνωση της οικονομίας της χώρας. Περισσότεροι από 500 άνθρωποι φέρονται να έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις, σύμφωνα με το Human Rights Activists News Agency.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δεσμευτεί να παρέμβει εάν το ιρανικό καθεστώς αρχίσει να καταστέλλει τις διαδηλώσεις σκοτώνοντας διαδηλωτές, και έχει ενημερωθεί για επιλογές στρατιωτικών πληγμάτων στο Ιράν, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο CBS News.

«Ο στρατός το εξετάζει και εμείς εξετάζουμε ορισμένες πολύ ισχυρές επιλογές», δήλωσε ο πρόεδρος στους δημοσιογράφους το βράδυ της Κυριακής. «Θα λάβουμε μια απόφαση».