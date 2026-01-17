Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ανήλικη φέρεται να εντοπίστηκε στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου κατευθύνθηκε λίγο μετά την φυγή της από το σπίτι της στην Πάτρα.

Άλυτο μυστήριο παραμένει το πού βρίσκεται η 16χρονη Λόρα, που για 8η ημέρα έχει εξαφανιστεί από το σπίτι της στην Πάτρα, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο η ανήλικη να διέφυγε στο εξωτερικό.

Υπάρχουν αρκετά σενάρια για το πού θα μπορούσε να βρίσκεται η 16χρονη, όμως εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η ανήλικη να έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό, πιθανότατα στη Γερμανία, με λεωφορείο, χρησιμοποιώντας το διαβατήριο της μητέρας της. Όπως φαίνεται δεν θα μπορούσε να έχει ταξιδέψει με αεροπλάνο, καθώς οι κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου δεν έχουν καταγράψει την παρουσία της.

Οι γονείς της 16χρονης Λόρας, φίλοι της και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις μέσα από τα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα, ζητώντας από όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει άμεσα με τις Αρχές, με πολλούς ανθρώπους να λένε ότι την έχουν δει σε περιοχές της Αθήνας, όμως η ανήλικη είναι ακόμη άφαντη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfr0av6usr2h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τι οδήγησε τη Λόρα στη φυγή

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η σχέση της 16χρονης με τη μητέρα της ήταν πιο ήπια και χωρίς έντονες συγκρούσεις, ωστόσο δεν φαίνεται πως μπορούσε να εξισορροπήσει την πίεση που δεχόταν από τον πατέρα της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως ανέφερε φίλη της ανήλικης, ο πατέρας της έλεγχε το κινητό της και της έθετε αυστηρούς περιορισμούς, γεγονός που την έκανε να αισθάνεται άβολα και να αποφεύγει την επαφή μαζί του. «Μου έλεγε ότι έπρεπε να κλείνει το τηλέφωνο όταν ερχόταν ο πατέρας της, γιατί δεν ήθελε να τη βλέπει να μιλάει. Ήταν πολύ κλειστή και επιφυλακτική», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η μητέρα της διατηρούσε μια πιο ουδέτερη στάση, με απλές παρατηρήσεις και περιστασιακά μαλώματα, χωρίς όμως την ένταση που υπήρχε με τον πατέρα.

Η ίδια φίλη περιέγραψε πως ο πατέρας της την επέπληττε συχνά ακόμα και για μικροπράγματα, όπως τις δουλειές του σπιτιού, ενώ της αφαιρούσε το κινητό με το παραμικρό και της φώναζε έντονα, κάτι που της προκαλούσε μεγάλη ψυχολογική πίεση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfr46ycbdvq9?integrationId=40599y14juihe6ly}