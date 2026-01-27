Αναβάθμιση για τους τραπεζικούς ομίλους Eurobank, Εθνική και Πειραιώς.

Σε αναβάθμιση των προοπτικών τριών ελληνικών τραπεζών από σταθερές σε θετικές προχώρησε ο οίκος S&P Global με έκθεσή του που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Η αναβάθμιση αφορά τους τραπεζικούς ομίλους Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του οίκου, η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, σε συνδυασμό με τη σταθερή ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα και τη συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αναμένεται να συμβάλει στη περαιτέρω μείωση των πιστωτικών κινδύνων για τις εγχώριες τράπεζες μέσα στους επόμενους 12 έως 18 μήνες. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει υποστηρικτικά για την κερδοφορία του τραπεζικού συστήματος, διευκολύνοντας παράλληλα τη μείωση του κινδύνου στα δανειακά χαρτοφυλάκια.

Ο S&P Global επισημαίνει ακόμη ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν καταγράψει ουσιαστική πρόοδο στη βελτίωση της κεφαλαιακής τους επάρκειας, καθώς και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των επιχειρηματικών τους μοντέλων, στοιχεία που ενισχύουν τη συνολική πιστοληπτική τους εικόνα.

Σε επίπεδο μεμονωμένων αξιολογήσεων, ο οίκος επιβεβαίωσε για τη Eurobank και την Εθνική Τράπεζα τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας σε «BBB-» και «A-3». Για την Τράπεζα Πειραιώς διατήρησε τις αντίστοιχες αξιολογήσεις στο «BB+».

Παρά το γεγονός ότι οι κίνδυνοι που απορρέουν από τις πιστωτικές συνθήκες στην Ελλάδα παραμένουν υψηλότεροι σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές, ο οίκος τονίζει ότι αυτοί συνεχίζουν να υποχωρούν. Όπως σημειώνεται στην έκθεση, αν και οι επιχειρήσεις επανέρχονται σταδιακά σε επενδύσεις με αυξημένη μόχλευση μετά από χρόνια απομόχλευσης, ο λόγος εταιρικού χρέους προς ΑΕΠ στην Ελλάδα είχε μειωθεί σημαντικά στο 95% έως το τέλος του 2025, από το υψηλό του 136% το 2012.

Το επίπεδο αυτό πλέον συγκρίνεται με εκείνο της Ιταλίας και της Ισπανίας, ενώ παραμένει χαμηλότερο από χώρες όπως η Μάλτα, η Πορτογαλία και η Κύπρος. Ο S&P Global εκτιμά ότι η μόχλευση των ελληνικών επιχειρήσεων θα αυξηθεί το επόμενο διάστημα, λόγω της επανεκκίνησης μεγάλων δημόσιων επενδύσεων που συνδέονται με την απορρόφηση πόρων του προγράμματος Next Generation της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με το βελτιωμένο μακροοικονομικό περιβάλλον και τους ισχυρότερους εταιρικούς ισολογισμούς.