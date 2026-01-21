Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να προβεί σε ανακοίνωση την Πέμπτη από το Νταβός σχετικά με τον χάρτη του Συμβουλίου Ειρήνης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προσκαλέσει δεκάδες παγκόσμιους ηγέτες να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία του για το «Συμβούλιο Ειρήνης», που αποσκοπεί στην επίλυση παγκόσμιων συγκρούσεων, αν και διπλωμάτες λένε ότι αυτό θα μπορούσε να βλάψει το έργο των Ηνωμένων Εθνών.

Ορισμένοι παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ έχουν ανταποκριθεί με προσοχή, άλλοι έχουν απορρίψει την προσφορά του Τραμπ, και κάποιοι άλλοι, συμπεριλαμβανομένων κρατών που έχουν από καιρό τεταμένες σχέσεις με την Ουάσινγκτον, όπως η Λευκορωσία, έχουν αποδεχτεί την πρόταση.

Η απάντηση της Ελλάδας

Η Αθήνα από την αρχή ήταν πολύ προβληματισμένη. Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αναχωρεί για Νταβός λόγω των κακών καιρικών συνθηκών στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Κυβερνητικά στελέχη ωστόσο επισημαίνουν ότι το κλίμα στους κόλπους της Ε.Ε. είναι αρνητικό απέναντι στην προοπτική συμμετοχής, με τις περισσότερες χώρες – συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας – να διατηρούν επιφυλάξεις και να μην προτίθενται να συνυπογράψουν. Μοναδική, έως τώρα, εξαίρεση φέρεται να αποτελεί η Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν, η οποία έχει εκδηλώσει πρόθεση στήριξης της αμερικανικής πρωτοβουλίας.

Τι είναι το Συμβούλιο Ειρήνης

Ο Τραμπ πρότεινε για πρώτη φορά το Συμβούλιο Ειρήνης τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ανακοίνωσε το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Αργότερα, κατέστησε σαφές ότι η αρμοδιότητα του συμβουλίου θα επεκταθεί πέρα ​​από τη Γάζα για την αντιμετώπιση άλλων συγκρούσεων παγκοσμίως.

Ο ίδιος θα είναι ο πρόεδρος του συμβουλίου και θα έχει ως καθήκον την προώθηση της ειρήνης σε όλο τον κόσμο και την εργασία για την επίλυση συγκρούσεων, σύμφωνα με αντίγραφο του σχεδίου του καταστατικού που επικαλείται το Reuters. Τα κράτη θα έχουν σε τριετείς θητείες, εκτός εάν πληρώσουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια το καθένα για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του συμβουλίου και την απόκτηση μόνιμης ιδιότητας μέλους, αναφέρει το καταστατικό.

Ο Λευκός Οίκος όρισε τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ως μέλη του ιδρυτικού Εκτελεστικού Συμβουλίου της πρωτοβουλίας.

Ανακοινώσεις στο Νταβός την Πέμπη

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να προβεί σε ανακοίνωση την Πέμπτη από το Νταβός σχετικά με τον χάρτη του Συμβουλίου Ειρήνης, σύμφωνα με το πρόγραμμά του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Ο Λευκός Οίκος δεν είχε δημοσιεύσει επίσημα καμία πληροφορία σχετικά με τον χάρτη ή το περιεχόμενό του.

Επτά χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, δήλωσαν την Πέμπτη ωστόσο ότι θα ενταχθούν στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, σύμφωνα με κοινή τους δήλωση. Παράλληλα, και το Ισραήλ, επίσης επιβεβαίωσε δημόσια τη συμμετοχή του νωρίτερα την Τετάρτη.

Ποιοι είπαν «ναι» στον Τραμπ

- Αργεντινή

- Αρμενία

- Αζερμπαϊτζάν

- Μπαχρέιν

- Λευκορωσία

- Αίγυπτος

- Ουγγαρία

- Ινδονησία

- Ισραήλ

- Κοσσυφοπέδιο

- Καζακστάν

- Ιορδανία

- Μαρόκο

- Πακιστάν

- Παραγουάη

- Κατάρ

- Σαουδική Αραβία

- Τουρκία

- Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

- Ουζμπεκιστάν

- Βιετνάμ

{https://twitter.com/ANI/status/2014034098462093585}

Ποιοι είπαν «όχι» και ποιοι είναι αναποφάσιστοι

Άλλες χώρες, όπως η Νορβηγία, η Σουηδία, η Δανία και η Ιταλία, έχουν απορρίψει την πρόσκληση του Τραμπ. Η Γαλλία φέρεται επίσης να σκοπεύει να απορρίψει και επίσημα την πρόσκληση του Τραμπ.

Ο Καναδάς συμφώνησε να συμμετάσχει στο διοικητικό συμβούλιο «κατ' αρχήν» και εξακολουθεί να επεξεργάζεται τις λεπτομέρειες αλλά απέκλεισε το ενδεχόμενο να πληρώσει για να παραμείνει και μετά την τριετή θητεία. Ο Τραμπ δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να υπηρετήσει και αυτός στο διοικητικό συμβούλιο.

Δέχτηκε ο Πούτιν λέει ο Τραμπ και ...διαψεύδεται

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποδέχτηκε την πρόσκλησή του να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία του Συμβουλίου Ειρήνης, μια δήλωση στην οποία ο Πούτιν αντέτεινε γρήγορα, λέγοντας ότι η πρόσκληση ήταν απλώς υπό εξέταση.

«Προσκλήθηκε. Αποδέχτηκε (την πρόταση)», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, μετά τη συνάντηση με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Λίγο μετά τα σχόλια του Τραμπ, ο Πούτιν δήλωσε στο ρωσικό συμβούλιο ασφαλείας ότι το υπουργείο Εξωτερικών εξακολουθούσε να μελετά την πρόταση και θα απαντούσε εν ευθέτω χρόνω.

Η Ουκρανία εξετάζει επίσης την πρόσκληση, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να μην είναι σίγουρος για το αν θα συμμετάσχει στο διοικητικό συμβούλιο μαζί με τη Ρωσία. Η Βρετανία, η Γερμανία και η Ιαπωνία δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει την απόφασή τους. Το Βατικανό ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι και ο πάπας Λέων έχει επίσης προσκληθεί να συμμετάσχει στο διοικητικό συμβούλιο, και εξετάζει την πρόταση.

