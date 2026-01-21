Σημειώνεται ότι αύριο το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύνοδος κορυφής των ευρωπαίων ηγετών για τη Γροιλανδία.

Αύριο ενδεχομένως και εφόσον το επιτρέψουν το πρόγραμμά του και ο καιρός, θα μεταβεί στο Νταβός ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημειώνεται ότι αύριο το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύνοδος κορυφής των ευρωπαίων ηγετών για τη Γροιλανδία. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αναχωρεί λόγω των κακών καιρικών συνθηκών στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Σημειώνεται ότι αν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν τελικά να γίνει το ταξίδι του κ.Μητσοτάκη στο Νταβός, τότε θα μεταβεί απευθείας στη Σύνοδο Κορυφής.

Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη γύρω από τις διατλαντικές σχέσεις, ενόψει της πρωτοβουλίας του Ντόναλντ Τραμπ για τη συγκρότηση ενός λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης». Όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, το κλίμα στους κόλπους της Ε.Ε. είναι αρνητικό απέναντι στην προοπτική συμμετοχής, με τις περισσότερες χώρες –συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας– να διατηρούν επιφυλάξεις και να μην προτίθενται να συνυπογράψουν. Μοναδική, έως τώρα, εξαίρεση φέρεται να αποτελεί η Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν, η οποία έχει εκδηλώσει πρόθεση στήριξης της αμερικανικής πρωτοβουλίας.