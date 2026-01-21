Εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί προσωρινά οι σταθμοί Μοσχάτο και Καλλιθέα του Ηλεκτρικού.

Η έντονη κακοκαιρία που πλήττει την Αττική έχει προκαλέσει προβλήματα στις συγκοινωνίες καθώς σημειώθηκε εισροή υδάτων σε σημεία της Γραμμής 1 του ΜΕΤΡΟ (Ηλεκτρικός) και της Γραμμής 7 του ΤΡΑΜ. Εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί προσωρινά οι σταθμοί Μοσχάτο και Καλλιθέα του Ηλεκτρικού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑ.ΣΥ:

Στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ) η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο στα τμήματα Πειραιάς – Φάληρο – Πειραιάς και Ταύρος – Κηφισιά – Ταύρος, λόγω εισροής νερών μεταξύ Φαλήρου και Μοσχάτου.

Στη Γραμμή 7 του ΤΡΑΜ (Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά) η κυκλοφορία περιορίζεται στο τμήμα Παλαιό Δημαρχείο – ΣΕΦ, λόγω εισροής νερών στον τροχιόδρομο σε περιοχές της Γλυφάδας και του Πειραιά.