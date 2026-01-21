Έκκληση για περιορισμό των μετακινήσεων λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ήχησε και στην Λήμνο το 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. «Ενεργοποίηση 112. Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Βορείου Αιγαίου από σήμερα το βράδυ μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε το μήνυμα που έλαβαν στα κινητά τους οι κάτοικοι.

Υπενθυμίζεται ότι από νωρίς σήμερα το μεσημέρι σε κατάσταση κινητοποίησης (RED CODE) τέθηκε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έως και αύριο Πέμπτη λόγω κακοκαιρίας, καθώς, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι αναμένονται από το βράδυ σήμερα, έως το απόγευμα της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου.