Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Γκορύτσα Ασπροπύργου, στη Δυτική Αττική, λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννου, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή.

Οι Αρχές καλούν όσους βρίσκονται στην Γκορύτσα να απομακρυνθούν άμεσα προς την περιοχή Γενοκτονίας, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως αναφέρεται στο μήνυμα«Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Γκορύτσα #Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς την περιοχή #Γενοκτονίας λόγω υπερχείλισης του ρέματος #Αγίου _Ιωάννου.»

