Στην Περιφέρεια Αττικής από τις 7:30 π.μ το πρωί της Τετάρτης έχουν πραγματοποιηθεί 210 αντλήσεις υδάτων, 49 κοπές δέντρων, 68 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 30 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Η Πυροσβεστική έλαβε 603 κλήσεις, για παροχή βοήθειας λόγω της κακοκαιρίας μέσα σε 36 ώρες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής, λόγω εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων,στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Αττικής από το πρωί της Τρίτης έως και στις 18:00 την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, έλαβε:

- 64 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 52 κοπές δέντρων και 7 αντλήσεις υδάτων, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου,

- 146 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 110 κοπές δέντρων, 23 αφαιρέσεις αντικειμένων και μία άντληση υδάτων, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

- 23 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 22 κοπές δέντρων και μία άντληση υδάτων, στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 από τις 7:30 π.μ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 370 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 210 αντλήσεις υδάτων, 49 κοπές δέντρων, 68 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 30 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 από την ΕΜΥ, η κακοκαιρία προβλέπεται να παραμείνει στην χώρα μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου.