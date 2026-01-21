Για το επιχειρήν στον χώρο της ναυτιλίας και των σχτικών επαγγελμάτων μίλησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στη κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας του Ναυτικού Επιμελητήριου Ελλάδας.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου της ναυτιλίας και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και επαγγελμάτων. Τα σχόλιά του έγιναν κατά την ομιλία του στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που φιλοξενήθηκε στο Ευγενίδειο Ίδρυμα.

Αναφερόμενος στον ρόλο της κυβέρνησης, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι «γενικά οι Έλληνες δεν έχουμε πάντα μία κουλτούρα συνεργασίας. Όταν αυτό μπορεί να επιτευχθεί - και αισθάνομαι ότι έχει επιτευχθεί - με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, με το Επιμελητήριο, με την ΠΝΟ, με τους φορείς και με την αυτοδιοίκηση, τότε η προστιθέμενη αξία είναι πραγματική και μετρήσιμη. Δεν είναι τυπικό, δεν είναι φιλοφρόνηση, είναι μια πραγματικότητα».

Ο Υπουργός τόνισε τη συμβολή των επιχειρήσεων και των επαγγελμάτων που δραστηριοποιούνται γύρω από τη ναυτιλία: «στον Πειραιά λειτουργούν 1.500 επιχειρήσεις και χιλιάδες άνθρωποι δουλεύουν σε αυτές. Ολοι αυτοί μαζί με τους ναυτικούς, τους λιμενικούς μας, τους πλοιάρχους μας και τους ανθρώπους του Πολεμικού Ναυτικού που δίνουν μάχες μέρα και νύχτα στις θάλασσες. Είναι μια δουλειά πολύ ιδιαίτερη, που ταιριάζει στον Έλληνα και που αποφέρει πολύ σημαντική επαγγελματική και οικονομική καταξίωση».

Σχετικά με τον ρόλο της θάλασσας στην ελληνική οικονομία, ο υπουργός επεσήμανε: «η θάλασσα μας έδωσε νίκες μεγάλες και θριάμβους και διαμόρφωσε την κουλτούρα μας, αυτή του θαλάσσιου εμπορίου, από το οποίο περνά το 80%-90% του παγκόσμιου εμπορίου. Η θάλασσα κρύβει κινδύνους και η ασφάλεια είναι και θα είναι πάντα πρώτη προτεραιότητα». Παράλληλα, υπογράμμισε τις προοπτικές του κλάδου: «αυτή η μεγάλη οικογένεια, πέραν των τυπικοτήτων και αυτών που επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο στο επίπεδο των ευχών, μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερα», προσθέτοντας ότι όλοι οφείλουν να «δείξουμε τον δρόμο στην επόμενη γενιά των επαγγελματιών και των νέων που σκέφτονται το μέλλον τους».

Ο υπουργός τόνισε ότι η ναυτιλία αποτελεί ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί για τη χώρα και, σε συνδυασμό με τον τουρισμό και το real estate, συμβάλλει καθοριστικά στα έσοδα και στο ΑΕΠ. Σύμφωνα με τον κ. Κικίλια, πάνω σε αυτούς τους πυλώνες μπορεί να στηριχθεί η αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Κλείνοντας, ο Υπουργός ευχήθηκε σε όλους καλή χρονιά με υγεία και πάνω από όλα, ασφάλεια για τους Έλληνες ναυτικούς.

