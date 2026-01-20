Στη συμπλήρωση πέντε ετών από την υπερψήφιση από τη Βουλή της επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Ιόνιο, από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.
Ο κ. Δένδιας υπενθύμισε ότι είχε «την τιμή» να εισηγηθεί την επέκταση στην εθνική αντιπροσωπεία κατά τη θητεία του ως υπουργός Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν αρκέστηκε στη διακήρυξη του δικαιώματός της, αλλά το άσκησε στην πράξη, με πλήρη συμμόρφωση προς το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας.
Παράλληλα, τόνισε ότι η χώρα διατηρεί ακέραιο το δικαίωμά της να προχωρήσει σε επέκταση των χωρικών υδάτων και σε άλλες περιοχές της επικράτειας.
