«Η Ελλάδα κατέστησε σαφές ότι το διατηρεί το δικαίωμά της για την επέκταση των χωρικών υδάτων και σε άλλες περιοχές της επικράτειας».

Στη συμπλήρωση πέντε ετών από την υπερψήφιση από τη Βουλή της επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Ιόνιο, από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας υπενθύμισε ότι είχε «την τιμή» να εισηγηθεί την επέκταση στην εθνική αντιπροσωπεία κατά τη θητεία του ως υπουργός Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν αρκέστηκε στη διακήρυξη του δικαιώματός της, αλλά το άσκησε στην πράξη, με πλήρη συμμόρφωση προς το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η χώρα διατηρεί ακέραιο το δικαίωμά της να προχωρήσει σε επέκταση των χωρικών υδάτων και σε άλλες περιοχές της επικράτειας.

{https://x.com/NikosDendias/status/2013523207395881090?s=20}