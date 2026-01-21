Με ανακοίνωση της η Hellenic Train δήλωσε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 21:15.

Η αμαξοστοιχία 3555 της Hellenic Train, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο του προαστιακού Αθήνα-Χαλκίδα, ακινητοποιήθηκε στο ύψος του σιδηροδρομικού σταθμού Δεκέλειας λόγω προβλημάτων στις ράγες που προκλήθηκαν εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train, οι 30 επιβαίνοντες της αμαξοστοιχίας μεταφέρθηκαν στον τελικό τους προορισμό με λεωοφρεία της εταιρίας. Μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη, το τμήμα Αθήνα-Δεκέλεια-Αθήνα θα αντικατασταθεί με λεωφορεία.

Η Hellenic Train συνεργάζεται συνεχώς με τις αρμόδιες αρχές και τον Διαχειριστή Υποδομής, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για γρήγορη και ασφαλή εξυπηρέτηση των επιβατών.