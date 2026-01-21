Σύμφωνα με την έκθεση των Αρχών του Ιράν, 2.427 από τους νεκρούς περιγράφηκαν ως «αθώοι πολίτες και δυνάμεις ασφαλείας».

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν IRIB ανέφερε την Τετάρτη ότι 3.117 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια πρόσφατων ταραχών, επικαλούμενη την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της χώρας.

Ο αριθμός αυτός είναι ο πρώτος επίσημος απολογισμός νεκρών που δημοσίευσαν οι ιρανικές αρχές από τότε που ξέσπασαν οι διαδηλώσεις στα τέλη Δεκεμβρίου. Οι αξιωματούχοι είχαν προηγουμένως αναγνωρίσει «αρκετές χιλιάδες» θανάτους χωρίς να δώσουν ακριβή αριθμό. Σύμφωνα με την έκθεση, 2.427 από τους νεκρούς περιγράφηκαν ως «αθώοι πολίτες και δυνάμεις ασφαλείας».

Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists News Agency ωστόσο εκτιμά τον αριθμό των νεκρών σε 4.560, αν και αυτός ο αριθμός δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Επίσης, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν ανέφερε ότι περισσότερα από 460 κυβερνητικά κτίρια υπέστησαν ζημιές ή πυρπολήθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, ενώ πάνω από 700 τράπεζες δέχτηκαν επίθεση ή κάηκαν. Πρόσθεσε ότι περισσότερα από 480 τζαμιά έγιναν επίσης στόχος.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν ειρηνικά, αλλά αργότερα έγιναν βίαιες, με αποτέλεσμα θύματα και εκτεταμένες ζημιές σε δημόσια περιουσία, τζαμιά, κυβερνητικά κτίρια και τράπεζες, ιδιαίτερα στις 8 και 9 Ιανουαρίου. Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τη βία.

Σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε την Τρίτη στην Wall Street Journal, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η «βίαιη φάση των αναταραχών διήρκεσε λιγότερο από 72 ώρες» πριν οι δυνάμεις ασφαλείας θέσουν υπό έλεγχο τις διαμαρτυρίες. Πρόσθεσε ότι οι απειλές των ΗΠΑ κατά του Ιράν «έδωσαν στους συνωμότες ένα κίνητρο» να ακολουθήσουν αυτό που περιέγραψε ως στρατηγική «μέγιστης αιματοχυσίας».

Ο Αραγτσί δήλωσε επίσης ότι ενώ το Ιράν «θα επιλέγει πάντα την ειρήνη αντί του πολέμου», εάν η χώρα αντιμετωπίσει νέες επιθέσεις, «οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας δεν έχουν κανέναν ενδοιασμό να απαντήσουν με ό,τι έχουν», επικαλούμενο μια αντίθεση με την «αυτοσυγκράτηση» που επέδειξε το Ιράν τον Ιούνιο του 2025.