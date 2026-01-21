«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Έρχεται στον Alpha!

Τα «Τρία Μπαμπαδάκια», ο Νίκος, ο Δημήτρης κι ο Ηρακλής, πρωταγωνιστούν στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», που έρχεται σύντομα στον Alpha.

Ο Δημήτρης, του Αναστάση Ροϊλού, είναι ένας αλαζονικός, φιλόδοξος εργένης που έχει μάθει να κυνηγάει ωραίες γυναίκες και επαγγελματικές επιτυχίες. Όλη του η ζωή θα αλλάξει όταν η Κατερίνα, μια από τις σύντομες γνωριμίες του, αφήσει στο σπίτι του τον Βίκτωρα, προϊόν της σχέσης μιας βραδιάς τους.

Αιώνιος έφηβος, ένας σύγχρονος Πίτερ-Παν, ο Δημήτρης είναι πολύ ανώριμος και καθόλου έτοιμος να μεγαλώσει ένα παιδί, εξ ου και το παρατσούκλι «Μπαμπά-φεύγας» όμως ο μικρός Βίκτωρας, σιγά-σιγά θα τον κερδίσει και θα τον βοηθήσει να ανακαλύψει τη χαρά της πατρότητας.

Μιλώντας στην ραδιοφωνική εκπομπή «Να Παίζουν Τα Ραδιόφωνα» και στη Ντέπυ Γκολεμά, ο Αναστάσης Ροϊλός αποκάλυψε πως είναι να δουλεύεις με παιδιά και πως είναι η συνεργασία του με τον μικρό Ιάσονα Τσιώνη:

«Είμαι πάρα πολύ τυχερός στο πως έχει γίνει αυτό το «προξενιό». Με τον Ιάσονα, που υποδύεται το γιο μου, τον Βίκτωρα, από την πρώτη στιγμή είχαμε πάρα πολύ ωραία χημεία, είναι ένα υπέροχο παιδί. Από εκεί και πέρα, για εμένα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ό,τι κι αν έρθει από το παιδί, δεν υπάρχει άβολη ερώτηση, είναι πολύ ωραίο να έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο, ο οποίος ρωτάει με ειλικρίνεια αυτά που τον ενδιαφέρουν. Το μόνο δύσκολο είναι ότι είμαστε σ’ ένα πλαίσιο γυρισμάτων, που ο χρόνος είναι περιορισμένος και πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι».

Για το πως ο Βίκτωρας θα αλλάξει τον Δημήτρη, ο Αναστάσης Ροϊλός είπε: «Ο Βίκτωρας είναι ένα παιδί, το οποίο ψάχνει την αγάπη, είναι πάρα πολύ έξυπνο και πέρα του ότι καταλαβαίνει πάρα πολλά πράγματα, τελικά καταλήγει να διδάξει στον Δημήτρη (στον χαρακτήρα μου) την αγάπη, την πατρότητα και πολλά ακόμα. Υπάρχουν πολλές στιγμές που θα δούμε το παιδί να είναι πιο σοφό από τον μπαμπά».

{https://www.youtube.com/watch?v=-1sxC8TGjJM}