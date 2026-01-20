Οι γονείς τονίζουν ότι η αναστολή λειτουργίας των σχολείων λόγω κακοκαιρίας δεν είναι λύση αλλά ομολογία αποτυχίας.

Την έντονη αντίδρασή τους εκφράζουν οι γονείς μετά την απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων στην Αττική, επισημαίνοντας ότι χωρίς πρόβλεψη για άδεια με αποδοχές η απόφαση παραμένει στην πράξη ανεφάρμοστη. Όπως τονίζουν, δεν μπορεί η ευθύνη της φύλαξης των παιδιών να μετακυλίεται αποκλειστικά στις οικογένειες, την ώρα που χιλιάδες εργαζόμενοι γονείς καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στην εργασία τους και την ασφάλεια των παιδιών τους.

Οι γονείς κάνουν λόγο για μια απόφαση που μένει «στα χαρτιά», εφόσον δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένα μέτρα στήριξης. «Η κυβέρνηση εδώ και τώρα να εξασφαλίσει άδεια με αποδοχές στους γονείς για να μπορούν να παραμείνουν σπίτι με τα παιδιά τους, εφόσον η Περιφέρεια Αττικής αποφάσισε να μη λειτουργήσουν τα σχολεία αύριο. Λύση δεν είναι να κλείνουν τα σχολεία της Αττικής κάθε φορά μπροστά σε μια κακοκαιρία με την παραδοχή ότι οι υποδομές (δρόμοι και σχολεία) δεν βρίσκονται στην κατάσταση που θα έπρεπε το 2026. Λύση είναι να εξασφαλιστούν σύγχρονες ασφαλείς, κατάλληλες υποδομές, ώστε τα παιδιά μας να βρίσκονται ανεμπόδιστα στα σχολεία τους, εκεί που είναι ο φυσικός τους χώρος» τονίζεται σε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Αττικής.

Για ακόμη μια φορά η απόφαση για οριζόντιο λουκέτο σε όλες τις σχολικές μονάδες της Αττικής σύμφωνα με τους γονείς φέρνει στο προσκήνιο το πάγιο αίτημα των εργαζόμεων γονέων για νομοθετημένη άδεια ειδικού σκοπού με αποδοχές σε περιπτώσεις κλειστών σχολείων.

