Η πορεία της κακοκαιρίας στην Αττική την Τετάρτη.

Η Αττική είναι ανάμεσα στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν σφοδρά από την κακοκαιρία την Τετάρτη και αποτελεί μία από πέντε περιφέρειες που έχουν τεθεί σε κατάσταση red code, καθώς προβλέπονται φαινόμενα με μεγαλύτερη επικινδυνότητα.

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι τοπικά έντονες χιονοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας που προβλέπεται να επηρεάσει την Ελλάδα την Τετάρτη και έως το μεσημέρι της Πέμπτης, με συνέπεια να κλείσουν τα σχολεία σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ήδη η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (red code) τις περιφέρειες

Αττικής

Πελοποννήσου

Στερεάς Ελλάδας

Θεσσαλίας

Δυτικής Μακεδονίας

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

{https://www.youtube.com/watch?v=IXHnrPOAC-c}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται να πλήξουν την Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα της Τετάρτης.

Από τους προγνωστικούς χάρτες του windy προκύπτει ότι η κακοκαιρία θα είναι αισθητή στην Αττική από τις 12:00 αύριο και για αρκετές ώρες.

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

Η πορεία της κακοκαιρίας

Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει την Ελλάδα αύριο, Τετάρτη και έως το μεσημέρι της Πέμπτης.

Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ:

- Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο,

- Τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

- Κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) την Τετάρτη μέχρι το απόγευμα

β. στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια την Τετάρτη από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ

γ. στην Αττική το μεσημέρι - απόγευμα της Τετάρτης

δ. στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες το απόγευμα της Τετάρτης

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης

στ. στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται την Τετάρτη

α. μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά - ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας, της Αχαΐας και της Κορινθίας)

β. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά - ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς

γ. στη Θεσσαλία στα ορεινά - ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές

δ. στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα

ε. στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι - απόγευμα

στ. στα ορεινά - ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα - βράδυ.

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης 21-01-2026 στο βόρειο Ιόνιο και μέχρι το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.