Ένας 14χρονος έχει υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύονται ένας 14χρονος και ένας 16χρονος μετά από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο 14χρονος τραυματίστηκε το πρωί της Κυριακής (14/06) και υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η κατάσταση του ανηλίκου παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης και έχει πλέον διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του, με τους γιατρούς να παραμένουν επιφυλακτικοί.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν τα δύο ατυχήματα δεν έχουν διευκρινιστεί. Ο τραυματισμός του 16χρονου συνέβη την Δευτέρα (15/06).

Τα δύο νέα περιστατικά έρχονται να προστεθούν στη μακρά λίστα ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια που έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια των ανηλίκων. Οι σοβαροί τραυματισμοί παιδιών και εφήβων έχουν οδηγήσει την Πολιτεία στην εξέταση αυστηρότερων μέτρων για τη χρήση των συγκεκριμένων οχημάτων.