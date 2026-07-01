Όσοι προλάβατε, προλάβατε: sold out στο repeat για τα Ημισκούμπρια.

Τα Ημισκούμπρια επιστρέφουν στην Πλατεία Νερού στις 3 Ιουλίου, για τη δεύτερη συναυλία τους στο Release Athens 2026 και τα εισιτήρια για το show έχουν (και επίσημα) εξαντληθεί.

Τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη τους κυκλοφορία και 10 χρόνια από την τελευταία τους εμφάνιση, τα Ημισκούμπρια επιστρέφουν για ένα πολυαναμενόμενο reunion και για το δεύτερο live στο Release Athens 2026.



Ο Μεντζέλος, ο Μιθριδάτης και ο Πρύτανης ξανά μαζί, για μια βραδιά που δεν θα επαναληφθεί. Όσοι βρέθηκαν στο πρώτο σόου στις 20 Ιουνίου, ακόμη μιλούν για το απόλυτο anniversary πάρτι που έστησαν τα Ημίζ.

Η βραδιά ήταν γεμάτη από κομμάτια που έχουμε αγαπήσει, όπως τα: «Greek Lover», «Μαγική τσατσάρα», «Στη Ντισκοτέκ», σε ένα σετ δυόμισι ωρών, ενώ δεν έλειπαν και οι εκπλήξεις, όπως οι συμμετοχές των: Φοίβου Δεληβοριά που ανέβηκε στη σκηνή για το «Je Suis Bossu», της Ευρυδίκης που συμμετείχε στο «Αν Ήσουν Άλλος» και των Going Through που έδωσαν το δικό τους στίγμα.

{https://www.facebook.com/photo?fbid=1553190259506696}

Τα Ημισκούμπρια

Τρεις δεκαετίες από την πρώτη τους κυκλοφορία και δέκα χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση, το πολυαναμενόμενο reunion είναι γεγονός. Το θρυλικό τρίο επιστρέφει στη σκηνή για ένα και μοναδικό live στην Αθήνα όπου τα 30 Χρόνια Επιτυχίες γίνονται πραγματικότητα σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

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Τα Ημισκούμπρια είναι το πιο επιδραστικό και αναγνωρίσιμο σχήμα του ελληνικού hip hop. Δημιουργήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του ’90 από τους Δημήτρη Μεντζέλο, Μιθριδάτη και Πρύτανη, διαμορφώνοντας από νωρίς ένα ύφος που συνδυάζει χιούμορ, σάτιρα και μια καυστική ματιά στην καθημερινότητα, στοιχεία που έμελλε να γίνουν σήμα κατατεθέν τους.

Το 1996 κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους 30 Χρόνια Επιτυχίες, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μαζική διάδοση του ελληνικού Hip hop, αφού έγινε ο πρώτος χρυσός δίσκος της σκηνής. Ανάλογη επιτυχία γνώρισαν και στη συνέχεια τα Ο Δίσκος Που Διαφημίζετε, Στενές Επαφές Με 3ς Τύπους, και 2030, δίσκοι που έγιναν χρυσοί και πλατινένιοι, εδραιώνοντας το συγκρότημα ως σημείο αναφοράς για το ελληνικό τραγούδι συνολικά.

Με τραγούδια που μετατράπηκαν σε διαχρονικές ατάκες, με ρεφρέν που τραγουδήθηκαν μαζικά σε συναυλίες, clubs και παρέες, τα Ημισκούμπρια απέκτησαν μια σπάνια σύνδεση με το κοινό ενώ ταυτόχρονα εξέλιξαν και ανανέωσαν τη σατιρική πλευρά της ελληνικής δισκογραφίας. Στην πορεία συνεργάστηκαν με παγιωμένα και ευρέως αναγνωρίσιμα ονόματα του εγχώριου τραγουδιού, γεφυρώνοντας σκηνές και διευρύνοντας το αποτύπωμα του ήχου τους.

Με κυκλοφορίες όπως Τη Λόλα Απ' Τη Φωτιά Ποιος Θα Τη Βγάλει;, Γυναικολογίες και Η Απλή Μέθοδος Των Τριών, αλλά και με μεταγενέστερα singles, η παρουσία τους παρέμεινε σταθερή, ενώ το υλικό της πρώτης περιόδου συνέχισε να επιστρέφει στη συλλογική μνήμη της εγχώριας μουσικής.

Τα τραγούδια τους λειτουργούν πλέον ως σημεία αναφοράς για διαφορετικές γενιές ακροατών, αποτυπώνοντας το ιδιαίτερο χιούμορ, τη γλώσσα και την αισθητική που χαρακτήρισε μια ολόκληρη φάση της ελληνικής μουσικής.

Πρόκειται για μια εμφάνιση που το κοινό περίμενε χρόνια, μια συναυλία επετειακού χαρακτήρα τώρα που γιορτάζουν 30 Χρόνια Επιτυχίες στην κυριολεξία, μια γιορτή που δεν θα επαναληφθεί και μια σπάνια ευκαιρία να βιώσει κανείς ζωντανά την ενέργεια και την ιστορία των Ημισκουμπρίων.