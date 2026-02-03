Οι Έλληνες καταναλωτές εξακολουθούν να εμφανίζονται ως οι πιο απαισιόδοξοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διατυπώνοντας ακόμη πιο αρνητικές εκτιμήσεις τόσο για τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας όσο και για τα οικονομικά των νοικοκυριών τους.

Μικρή υποχώρηση κατέγραψε τον Ιανουάριο ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα που καταρτίζει το ΙΟΒΕ, αντανακλώντας κυρίως την εξασθένιση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και τη συγκράτηση των προσδοκιών σε ορισμένους τομείς της οικονομίας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 105,4 μονάδες από 106,9 μονάδες τον Δεκέμβριο, σηματοδοτώντας μια ήπια επιδείνωση της συνολικής εικόνας.

Η πτώση αποδίδεται κυρίως στη μείωση των προσδοκιών στις υπηρεσίες και στην εντονότερη απαισιοδοξία των καταναλωτών, ενώ στη βιομηχανία η εικόνα παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Αντίθετα, στις κατασκευές τα ιδιωτικά έργα συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, με τον σχετικό δείκτη να καταγράφει μία από τις υψηλότερες επιδόσεις διαχρονικά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του κλάδου. Παράλληλα, στο λιανικό εμπόριο σημειώνεται μικρή βελτίωση, παρά τις πιο συγκρατημένες προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων.

Στην πλευρά των νοικοκυριών, η εικόνα παραμένει σαφώς πιο αρνητική. Οι Έλληνες καταναλωτές εξακολουθούν να εμφανίζονται ως οι πιο απαισιόδοξοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διατυπώνοντας ακόμη πιο αρνητικές εκτιμήσεις τόσο για τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας όσο και για τα οικονομικά των νοικοκυριών τους. Παράλληλα, εξασθενεί η πρόθεσή τους για πραγματοποίηση μείζονων αγορών, ενώ καταγράφεται οριακή υποχώρηση και στη διάθεση για αποταμίευση. Η νέα χρονιά ξεκινά, έτσι, με τα νοικοκυριά να εμφανίζονται πιο διστακτικά, την ώρα που στις επιχειρήσεις η συνολική εικόνα παραμένει σχετικά σταθερή.

Αναλυτικότερα, στη βιομηχανία το ήπια αρνητικό ισοζύγιο εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και την τρέχουσα ζήτηση ενισχύθηκε ελαφρά, ενώ οι προβλέψεις για την παραγωγή τους επόμενους μήνες βελτιώθηκαν αισθητά, κ, οι προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών κατέγραψαν μικρή βελτίωση, με τις εκτιμήσεις για την απασχόληση να ενισχύονται περαιτέρω. Στο λιανικό Εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις κινούνται ανοδικά και τα αποθέματα μειώνονται σημαντικά, αν και οι προσδοκίες για τη βραχυπρόθεσμη πορεία των πωλήσεων υποχώρησαν έντονα. Στις υπηρεσίες, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση και τη ζήτηση εξασθένησαν ελαφρά, ωστόσο οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης εμφανίζουν αξιοσημείωτη βελτίωση.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, για τους επόμενους μήνες, η πορεία του οικονομικού κλίματος αναμένεται να εξαρτηθεί από κρίσιμους παράγοντες, όπως η εξέλιξη του πληθωρισμού, οι επενδυτικές τάσεις και ευκαιρίες, καθώς και οι ευρύτερες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία, σε ένα περιβάλλον που παραμένει ιδιαίτερα ευμετάβλητο.