Στόχος του επιδόματος μετεγκατάστασης η αναστροφή των αρνητικών δημογραφικών τάσεων, η τόνωση της τοπικής οικονομίας και η επανακατοίκηση περιοχών που βρίσκονται στα σύνορα ή σε ορεινές και απομακρυσμένες ζώνες.

Αυξάνεται το επίδομα μετεγκατάστασης, ανεβάζοντάς το έως και τις 10.000 ευρώ, σε μια προσπάθεια να καλυφθεί η μη ανταπόκριση του κόσμου. Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αναγκάζεται να αυξήσει το ποσό και να επεκτείνει εσπευσμένα το πρόγραμμα σε νέες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, πέραν του Έβρου, όπου εφαρμόζεται ήδη.

Ειδικότερα, με νέα διάταξη, δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης θα αποκτήσουν όσοι επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Κιλκίς, Σερρών, Φλώρινας, Πέλλας και Καστοριάς. Το διευρυμένο πρόγραμμα αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή εντός Μαρτίου, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά να μετακινηθούν σε περιοχές που καταγράφουν έντονη πληθυσμιακή υποχώρηση.

Βασικός στόχος της παρέμβασης είναι η αναστροφή των αρνητικών δημογραφικών τάσεων, η τόνωση της τοπικής οικονομίας και η επανακατοίκηση περιοχών που βρίσκονται στα σύνορα ή σε ορεινές και απομακρυσμένες ζώνες. Παράλληλα, εξετάζεται η διασύνδεση του επιδόματος με ειδικά προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ώστε η μετεγκατάσταση να συνοδεύεται και από βιώσιμες επαγγελματικές προοπτικές.

Τι ισχύει σήμερα

Στο υφιστάμενο καθεστώς, το επίδομα μετεγκατάστασης χορηγείται σε πολίτες που αποφασίζουν να εγκατασταθούν μόνιμα στους δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας, στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου. Η οικονομική ενίσχυση διαφοροποιείται ανάλογα με το μέγεθος του οικισμού: ανέρχεται στις 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση σε οικισμούς έως 500 κατοίκους και στις 6.000 ευρώ για οικισμούς με πληθυσμό άνω των 500 κατοίκων.

Το ποσό προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο του νοικοκυριού, με ανώτατο συνολικό όριο τις 10.000 ευρώ. Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται μέσω του ΟΠΕΚΑ (Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Τι αλλάζει με το νέο πλαίσιο

Με τις αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στο πρόγραμμα θα ενταχθούν και οι πρωτεύουσες των νομών που εμφανίζουν έντονη πληθυσμιακή συρρίκνωση, διευρύνοντας αισθητά το γεωγραφικό αποτύπωμα της δράσης. Παράλληλα, το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ενοποιείται και διαμορφώνεται ενιαία στα 10.000 ευρώ για όλους τους δικαιούχους, ανεξαρτήτως μεγέθους οικισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν, μεταξύ άλλων, τηλεργαζόμενοι, συνταξιούχοι, καθώς και απόφοιτοι πανεπιστημίου που επιλέγουν να παραμείνουν στους δήμους μετεγκατάστασης για εργασία. Στο πρόγραμμα εντάσσονται επίσης Έλληνες του εξωτερικού, στοχεύοντας και στην επαναπατρισμό ανθρώπινου δυναμικού.

Σημαντική καινοτομία αποτελεί η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής μέρους της πρώτης δόσης πριν από την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης, ώστε να καλύπτονται άμεσα τα αρχικά έξοδα εγκατάστασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω της πλατφόρμας relocation.vouchers.gov.gr. Οι αιτήσεις εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των κονδυλίων.

Το επίδομα καταβάλλεται συνήθως σε δύο ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ: η πρώτη με την έγκριση της αίτησης και η δεύτερη μετά τη συμπλήρωση ενός έτους μόνιμης διαμονής στην περιοχή μετεγκατάστασης. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται στοιχεία πρόσβασης στο Taxisnet, IBAN και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.