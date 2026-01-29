Το Dnews πρόσφερε στους αναγνώστες του διπλές προσκλήσεις για την εμφάνιση του Γιάννη Κότσιρα στον Σταυρό του Νότου.

Διπλές προσκλήσεις για το live του Γιάννη Κότσιρα στον Σταυρό του Νότου, πρόσφερε το Dnews στους αναγνώστες του μέσα από τον διαγωνισμό που «έτρεξε» στο Instagram από τις 26 Ιανουαρίου 2025.

Ο διαγωνισμός αφορά σε διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, ώρα έναρξης: 21.30, στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου (Φραντζή & Θαρύπου 37, Νέος Κόσμος).

Οι νικητές είναι οι:

Δήμητρα Σοφία

Ευστάθιος Κυπραίος

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή!

Το live

Ο Γιάννης Κότσιρας ξεκινάει νέο κύκλο εμφανίσεων από την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου -και κάθε Παρασκευή- στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου.

Μετά τις επιτυχημένες εμφανίσεις του Σαββάτου, που σημείωσαν μεγάλη προσέλευση, ο γνωστός ερμηνευτής συνεχίζει τις μουσικές του βραδιές στον ίδιο χώρο, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια-σταθμούς της δισκογραφίας του, καθώς και σε επιλογές από το ευρύτερο ελληνικό ρεπερτόριο.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής και η παρέα του, που αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς, μας υπόσχονται μοναδικές μουσικές βραδιές.

Στην παρέα τους στο τραγούδι και το βιολί, η Δήμητρα Μπουλούζου.

Πλήκτρα/ Ενορχηστρώσεις : Άκης Κατσουπάκης

Μπουζούκι: Βαγγέλης Μαχαίρας

Κιθάρες: Κώστας Μιχαλός

Τύμπανα: Θάνος Μιχαηλίδης Νουάρος

Μπάσο: Σπύρος Μάζης

Ακορντεόν: Θάνος Σταυρίδης

Φωνή /Βιολί: Δήμητρα Μπουλούζου

Πληροφορίες

Από 30 Ιανουαρίου & κάθε Παρασκευή

Σταυρός του Νότου - Κεντρική Σκηνή



Εισιτήρια εδώ

Ώρα Έναρξης: 21:30

Επιμέλεια ήχου: Λάμπρος Μπούνας & Στρατής Καραδημητράκης

Φωτισμοί: Μανώλης Μπράτσης

Φωτογραφία: Γιώργος Σπανός