Το Dnews σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τους Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου στον Σταυρό του Νότου Plus, το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025.

Το Dnews δίνει την ευκαιρία στους αναγνώστες του να κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για το live των Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου στον Σταυρό του Νότου Plus (Φραντζή 14, Νέος Κόσμος), το Σάββατο 15 Νοεμβρίου (στις 22:00).



Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως και την Πέμπτη 13.11.2025 και ώρα 12.00.

Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Για να λάβετε μέρος στο Διαγωνισμό πρέπει απαραιτήτως:

να κάνετε follow στον λογαριασμό του Dnews στο Instagram

στο Instagram να κάνετε ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ σχόλιο με tag έναν φίλο σας στο σχετικό post του Διαγωνισμού στο Instagram

Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε και τα δύο βήματα που αναφέρονται παραπάνω.

Δείτε τους όρους του Διαγωνισμού αναλυτικά

To live



O Γιάννης Διονυσίου και o Γιάννης Παπαγεωργίου μαζί επί σκηνής τα Σάββατα του Νοεμβρίου, 8, 15 και 22/11, στον Σταυρό του Νότου Plus! Αφορμή είναι η κυκλοφορία του δίσκου με τίτλο «Λακούβα», 11 νέα φρέσκα τραγούδια, σε στίχους και μουσική του Γιάννη Παπαγεωργίου, σμιλεμένα πάνω στη φωνή του Γιάννη Διονυσίου.

Στην ομώνυμη παράστασή τους, εκτός από τα νέα τραγούδια, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε αγαπημένες τους επιλογές από το παρελθόν μέχρι και σήμερα, αλλά και τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία.

Ο Γιάννης Διονυσίου, ένας από τους πιο σημαντικούς ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού, ξεχωρίζει για το σπάνιο ταλέντο του. Απαριθμεί ήδη πολλές και σημαντικές συνεργασίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες και ο ίδιος «κατακτά» τη σκηνή και σέβεται το κοινό του, χαρίζοντάς του μοναδικές μουσικές παραστάσεις.



Ο Γιάννης Παπαγεωργίου έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του μέσα από την ήδη υπάρχουσα δισκογραφία του, τόσο ως συνθέτης, στιχουργός και ενορχηστρωτής των τραγουδιών του, όσο και ως τραγουδιστής, με έναν δικό του ξεχωριστό τρόπο ερμηνείας. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της γενιάς του, έχοντας αφήσει το δικό του ιδιαίτερο στίγμα.



Οι δύο καλλιτέχνες έχουν, εδώ και αρκετά χρόνια, ξεχωρίσει με την πορεία τους στο ελληνικό τραγούδι, και το κοινό αναμένει με μεγάλη προσμονή τις κοινές ζωντανές εμφανίσεις τους.

«Ο δίσκος αυτός είναι η αντανάκλαση μιας φιλίας που κρατάει δεκαπέντε χρόνια. Έντεκα τραγούδια που έγραψα για τη φωνή του Γιάννη. Χωράνε μέσα τους τα γλέντια, τις παρέες, τους προβληματισμούς, τις χαρές και τις αναποδιές μας. Τις λακούβες μέσα στις οποίες πέσαμε και πάλι ορθοποδήσαμε», λέει ο Γιάννης Παπαγεωργίου.



«Τα τραγούδια της ‘Λακούβας’ αποτυπώνουν, μεταξύ άλλων, μια πολυετή φιλία, καλλιτεχνική αναζήτηση και προβληματισμούς που μοιραζόμαστε με τον Γιάννη. Σ’ ευχαριστώ γι’ αυτό το δώρο!», σημειώνει ο Γιάννης Διονυσίου.

Σταυρός του Νότου Plus

Πληροφορίες

Εισιτήρια: more.com

Ώρα Έναρξης: 22:00

Επί σκηνής (αλφαβητικά):

Γιάννης Διονυσίου – βιολί

Γιάννης Παπαγεωργίου – ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα

Λάμπρος Παπανικολάου – κοντραμπάσο

Νίκος Σαμαράς – μπουζούκι, νυκτά, τρομπέτα

Δημήτρης Σίντος – πιάνο, πλήκτρα

Θανάσης Τσακιράκης – τύμπανα

Ηχοληψία: Γιάννης Ταβουλάρης