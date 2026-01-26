Εν μέσω της αναμονής για την προκήρυξη, συνεχίζουμε την ανάλυση και επίλυση θεμάτων προηγούμενων εισαγωγικών διαγωνισμών της ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων, ώστε να αξιολογήσετε τον βαθμό δυσκολίας τους και τον τρόπο προσέγγισής τους.

Για την απάντηση στα ακόλουθα ερωτήματα εξετάσεων προηγούμενων εισαγωγικών διαγωνισμών της ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων, είναι απαραίτητο να έχετε στη διάθεσή σας τον ν.4798/2021 («Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις»).

Αφού μελετήσουμε τις σχετικές διατάξεις τουλάχιστον δύο φορές και εντοπίσουμε τις βασικές θεματικές ενότητες που καλύπτει η εξεταστέα ύλη, προχωρούμε σε προσεκτική ανάγνωση κάθε ερώτησης και των πιθανών απαντήσεων. Με τη βοήθεια λέξεων-κλειδιών, αναζητούμε στα περιεχόμενα του Κώδικα τη διάταξη ή τις διατάξεις που περιλαμβάνουν την ορθή απάντηση.

Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι η σωστή απάντηση ενδέχεται να προκύπτει από περισσότερα του ενός άρθρα (σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και από δύο ή τρεις διατάξεις. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή τόσο στην κατανόηση του ερωτήματος όσο και στο περιεχόμενο της διάταξης στην οποία βασίζεται η απάντηση.

Τέλος, επισημαίνεται ότι έως και τον 3ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό της ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων δεν απαιτούνταν αιτιολόγηση των απαντήσεων, δηλαδή αναφορά των σχετικών άρθρων. Από τον 4ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό και εφεξής, όμως, η αιτιολόγηση κατέστη υποχρεωτική, καθώς η παράλειψή της συνεπαγόταν απώλεια ολόκληρης της βαθμολογίας της ερώτησης.

1η Ερώτηση

Απάντηση: Β

Επεξήγηση: Άρθρο 7 παρ. 1 β) ΚΔΥ «Όσοι έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή με απευθείας κλήση για κακούργημα ή με τελεσίδικο βούλευμα για πλημμέλημα της περ. α) μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες επιλογής, αλλά δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι, εάν κατά τον χρόνο διορισμού δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση ή αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα»

2η Ερώτηση

Απάντηση: Γ

Επεξήγηση: Άρθρο 3 παρ. 2 ΚΔΥ «Οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) επιτρέπεται να διορίζονται σε θέσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση της παρ. 4 του άρθρου 45 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις ειδικές για αυτούς διατάξεις.

3η Ερώτηση

Απάντηση: Α

Επεξήγηση: Άρθρο 7 παρ. 1 γ) ΚΔΥ «Δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι […] γ) όσοι καταδικάστηκαν αμετάκλητα σε ποινή στερητικής της ελευθερίας, διάρκειας μεγαλύτερης από ένα (1) έτος, για έγκλημα που έχει τελεστεί με δόλο»

4η Ερώτηση

Απάντηση: Γ

Επεξήγηση: Άρθρο 3 παρ. 3 ΚΔΥ «Ο διορισμός πολιτών κρατών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις»

5η Ερώτηση

Απάντηση: Α

Επεξήγηση: Άρθρο 20 παρ. 2 ΚΔΥ «Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Δ, Γ, Β και Α, από τους οποίους κατώτερος είναι ο Δ και ανώτερος ο Α. […]» συνδυαστικά με άρθρο 166 παρ. 1 στ) ΚΔΥ «Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους δικαστικούς υπαλλήλους είναι: […] στ) ο υποβιβασμός έως δύο (2) βαθμούς, όχι όμως κάτω από τον εισαγωγικό βαθμό της κατηγορίας στην οποία ανήκει ο υπάλληλος, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 20»

6η Ερώτηση

Απάντηση: Β

Επεξήγηση: Άρθρο 88 παρ. 1 ΚΔΥ «Το πενταμελές δικαστικό συμβούλιο του ΣτΕ, του ΑΠ και του ΕΣ αποφασίζει σε πρώτο βαθμό για τη μονιμοποίηση και την παύση των δικαστικών υπαλλήλων του αντίστοιχου δικαστηρίου για βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα, ασθένεια, αναπηρία ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια» συνδυαστικά με το άρθρο 133 παρ. 13 ΚΔΥ «Εφόσον ο υπάλληλος κριθεί ανεπαρκής σε μία ή περισσότερες κατηγορίες κριτηρίων επί τρεις (3) συνεχόμενες αξιολογήσεις, ακολουθείται υποχρεωτικά η διαδικασία της παρ.12»

7η Ερώτηση

Απάντηση: Γ

Επεξήγηση: Άρθρο 87 παρ. 1 & 6 ΚΔΥ «1. Τα δικαστικά συμβούλια επιλαμβάνονται ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης. […] 6. Για τη συζήτηση των υποθέσεων των δικαστικών συμβουλίων καλούνται υποχρεωτικά οι εκπρόσωποι των δικαστικών υπαλλήλων που αναδείχθηκαν με τη διαδικασία του άρθρου 86 […]» συνδυαστικά με Άρθρο 89 παρ. 3 ΚΔΥ «Δικαστικός υπάλληλος που κρίθηκε δυσμενώς δικαιούται να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης ή γνωμοδότησης του πρωτοβάθμιου συμβουλίου»

8η Ερώτηση

Απάντηση: Β

Επεξήγηση: Άρθρο 85 παρ. 2Α ΚΔΥ «το υπηρεσιακό συμβούλιο εφετείου συγκροτείται από τον νεότερο πρόεδρο εφετών ως πρόεδρο, έναν εφέτη, έναν αντιεισαγγελέα εφετών και δύο δικαστικούς υπαλλήλους»

9η Ερώτηση

Απάντηση: Β

Επεξήγηση: Άρθρο 88 παρ. 4 ΚΔΥ «Στην αρμοδιότητα του πενταμελούς υπηρεσιακού του Συμβουλίου της Επικρατείας υπάγονται […] β) Η μετάθεση και η απόσπαση υπαλλήλων της γραμματείας των διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων από την περιφέρεια ενός διοικητικού εφετείου σε άλλη, καθώς και η απόσπαση στη γραμματεία του Συμβουλίου της Επικρατείας γ) η επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περ. β»

10η Ερώτηση

Απάντηση: Α

Επεξήγηση: Άρθρο 92 παρ. 4 ΚΔΥ «οι αποφάσεις της υπηρεσιακής συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της»

11η Ερώτηση

Απάντηση: Γ

Επεξήγηση: Άρθρο 85 παρ. 3β ΚΔΥ «το πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο του Αρείου Πάγου συγκροτείται από τον νεότερο αντιπρόεδρο ως πρόεδρο, έναν (1) αρεοπαγίτη, έναν (1) αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και δύο (2) δικαστικούς υπαλλήλους»

12η Ερώτηση

Απάντηση: Β

Επεξήγηση: Άρθρο 94 παρ. 2 ΚΔΥ «η συμμετοχή των υπαλλήλων στην πολιτική ζωή της χώρας επιτρέπεται»

13η Ερώτηση

Απάντηση: Β

Επεξήγηση: Άρθρο 113 ΚΔΥ «ο δικαστικός υπάλληλος συμμορφώνεται προς τις εντολές των προϊσταμένων του. Αν θεωρεί παράνομη την εντολή προϊσταμένου, πριν την εκτελέσει αναφέρει εγγράφως στον προϊστάμενό του την αντίθετη γνώμη του και υποχρεούται να εκτελέσει την εντολή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση»

Απάντηση: Β

Επεξήγηση: Άρθρο 114 ΚΔΥ «ο δικαστικός υπάλληλος συμπεριφέρεται με ευπρέπεια τόσο εντός όσο και εκτός της υπηρεσίας και έχει παράσταση ανάλογη της ιδιότητάς του» συνδυαστικά με Άρθρο 115 παρ. 1 ΚΔΥ «ο δικαστικός υπάλληλος τηρεί εχεμύθεια για γεγονότα ή πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και δεσμεύεται από το δικαστικό απόρρητο για τις διαδικαστικές πράξεις στις οποίες συμμετέχει»

14η Ερώτηση

Απάντηση: Β

Επεξήγηση: Άρθρο 120 παρ. 2 ΚΔΥ «η ιδιότητα του δικαστικού υπαλλήλου είναι ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του δικηγόρου»

15η Ερώτηση

Απάντηση: Γ

Επεξήγηση: Άρθρο 123 παρ. 1 ΚΔΥ «ο δικαστικός υπάλληλος ευθύνεται έναντι του δημοσίου για κάθε θετική ζημία την οποία προξένησε σε αυτό από δόλο ή βαριά αμέλεια. Ευθύνεται για τις αποζημιώσεις τις οποίες κατέβαλε το δημόσιο σε τρίτους για βλάβη από παράνομη πράξη ή παράλειψη του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, εφόσον οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια. Ο δικαστικός υπάλληλος δεν ευθύνεται έναντι των τρίτων για τις πιο πάνω πράξεις ή παραλείψεις του»

16η Ερώτηση

Απάντηση: Γ

Επεξήγηση: Άρθρο 123 παρ. 3 ΚΔΥ «αν πρόκειται για αποζημίωση την οποία κατέβαλε το δημόσιο σε τρίτους για βλάβη από παράνομη πράξη ή παράλειψη του υπαλλήλου, η αξίωση καταλογισμού παραγράφεται μετά 5ετία από την κοινοποίηση της αμετάκλητης απόφασης στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο»

17η Ερώτηση

Απάντηση: Α

Επεξήγηση: Άρθρο 119 παρ. 2 ΚΔΥ «ο δικαστικός υπάλληλος επιτρέπεται να συμμετέχει σε συνεταιρισμό ή στη διοίκηση του, ύστερα από άδεια που χορηγείται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 118»

18η Ερώτηση

Απάντηση: Β

Επεξήγηση: Άρθρο 113 παρ. 4 & 5 ΚΔΥ «5. Ο δικαστικός υπάλληλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη σύνταξη έγγραφο για θέμα της αρμοδιότητάς του, εφόσον διαταχθεί γι’ αυτό από προϊστάμενό του. Αν διαφωνεί με το περιεχόμενο του εγγράφου, εφαρμόζεται η παρ. 4 […] 4. […] διατυπώνει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του στο σχέδιο του εγγράφου […]»

19η Ερώτηση

Απάντηση: Β

Επεξήγηση: Άρθρο 122 παρ. 1 ΚΔΥ «ο δικαστικός υπάλληλος δεν επιτρέπεται είτε ατομικώς είτε ως μέλος συλλογικού οργάνου, να αναλαμβάνει την επίλυση ζητήματος ή να συμπράττει στην έκδοση πράξεων, αν έχει συμφέρον ο ίδιος ή ο σύζυγος, το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης ή συγγενής του, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έως και τον τρίτο βαθμό ή αν αφορούν σε πρόσωπο με το οποίο τελεί σε σχέση ιδιαίτερης φιλίας ή εχθρός»

20η Ερώτηση

Απάντηση: Β

Επεξήγηση: Άρθρο 123 παρ. 1 ΚΔΥ «ο δικαστικός υπάλληλος ευθύνεται έναντι του δημοσίου για κάθε θετική ζημία την οποία προξένησε σε αυτό από δόλο ή βαριά αμέλεια»

21η Ερώτηση

Απάντηση: Α

Επεξήγηση: Άρθρο 107 παρ. 8 ΚΔΥ «δικαστικός υπάλληλος, ο οποίος ανταποκρίνεται στην πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και υπάλληλος ο οποίος μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία ή σε διαδικασία παροχής αιμοπεταλίων, δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας […]»

22η Ερώτηση

Απάντηση: Δ

Επεξήγηση: Άρθρο 113 παρ. 3 ΚΔΥ «αν η εντολή είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα, ο δικαστικός υπάλληλος δεν την εκτελεί και αναφέρει τους λόγους χωρίς αναβολή στον προϊστάμενο που έδωσε την εντολή»

23η Ερώτηση

Απάντηση: Α

Επεξήγηση: Άρθρο 118 παρ. 3 ΚΔΥ «απαγορεύεται στον δικαστικό υπάλληλο κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας»

24η Ερώτηση

Απάντηση: Γ

Επεξήγηση: Άρθρο 121 παρ. 1 & 2 ΚΔΥ «1. Απαγορεύεται ο διορισμός δικαστικών υπαλλήλων με οποιαδήποτε έννομη θέση σε άλλη θέση […] γ) οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού […] 2. Δικαστικός υπάλληλος που κατά παράβαση της παρ. 1 διορίστηκε σε άλλη θέση και αποδέχτηκε τον διορισμό του, θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδικαίως από την πρώτη θέση»

25η Ερώτηση

Απάντηση: Β

Επεξήγηση: Άρθρο 94 παρ. 3 ΚΔΥ «οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν εκδηλώνουν τις πολιτικές … τους πεποιθήσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή χρησιμοποιώντας την ιδιότητά τους»