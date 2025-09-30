Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της Εθνικής Τράπεζας για τη μείωση και αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και αναμένεται να ενισχύσει τα συνολικά κεφάλαια του ομίλου.

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την επίτευξη οριστικής συμφωνίας με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Bain Capital για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου ύψους 0,1 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, καθώς και πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με εμπράγματες και λοιπές εξασφαλίσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται στο 45% του ανεξόφλητου κεφαλαίου, ενώ η ολοκλήρωσή της αναμένεται έως το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της Τράπεζας για τη μείωση και αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και αναμένεται να ενισχύσει τα συνολικά κεφάλαια του ομίλου.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Bain Capital θα αναθέσει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σε εταιρεία που διαθέτει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ στη συναλλαγή ήταν η Morgan Stanley & Co. International plc, ενώ το δικηγορικό γραφείο Καρατζά & Συνεργάτες παρείχε νομική υποστήριξη.