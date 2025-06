Βαριές «καμπάνες» από την ΕΛΤΕ, η IDEAL Holdings, τα ανοικτά φορολογικά μέτωπα της Intralot και μια «διπλή» διευκρίνιση

Τα φορολογικά μέτωπα της Intralot

Πολλαπλά φορολογικά μέτωπα έχει ανοικτά η Intralot, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ήδη ολοκληρωθεί έλεγχοι για σειρά θυγατρικών της σε διαφορετικές χώρες. Στην Ελλάδα, διενεργείται αυτή την περίοδο μερικός φορολογικός έλεγχος για ζητήματα ΦΠΑ που αφορούν στην περίοδο από 1η Φεβρουαρίου 2010 έως 31 Οκτωβρίου 2012, κατόπιν αιτήματος φορολογικής συνδρομής από τις ρουμανικές προς τις ελληνικές φορολογικές αρχές. Ο έλεγχος επικεντρώνεται σε συναλλαγές της εταιρείας με ρουμανική εταιρεία. Στη Ρουμανία, η Lotrom S.A., θυγατρική του ομίλου, ελέγχθηκε για ΦΠΑ για την περίοδο 2011-2016. Ο έλεγχος κατέληξε στην κοινοποίηση έκθεσης με απαίτηση πληρωμής ύψους 3.116.866 ρουμάνικων λέι, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 626 χιλ. ευρώ. Η εταιρεία κατέβαλε το ποσό και κατέθεσε προσφυγή κατά της έκθεσης, η οποία απορρίφθηκε. Η υπόθεση πλέον βρίσκεται ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων της Ρουμανίας και παραμένει σε εκκρεμότητα. Ταυτόχρονα, εκκρεμούν φορολογικές υποθέσεις και για θυγατρικές της Intralot στο εξωτερικό. Στην Τουρκία, στη Bilyoner İnteraktif Hizmetler AS ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για τα έτη 2020 έως 2022 και η εταιρεία έχει καταθέσει αγωγές κατά προστίμων συνολικού ύψους περίπου 2,1 εκατ. τουρκικών λιρών. Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη νέος έλεγχος για τη χρήση του 2023. Στην Inteltek Internet AS, επίσης στην Τουρκία, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος ΦΠΑ για το 2020, ενώ έχει κοινοποιηθεί πράξη ελέγχου για το φόρο μερισμάτων του 2018, που αφορά τόσο την Turkcell όσο και την Inteltek λόγω της εταιρικής τους σχέσης εκείνο το έτος.Στην Intralot Germany GMBH ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2016-2018 με υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος 50 χιλ. ευρώ καθώς και εμπορικού φόρου 50 χιλ. ευρώ , ενώ είναι σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος για τα έτη 2019 - 2022. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Intralot Inc, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος για τις χρήσεις 2021 και 2022 στην Πολιτεία του Νιου Χάμσαϊρ χωρίς να προκύψουν σημαντικά ευρήματα. Στο Μαρόκο, η Intralot Maroc υπέστη πλήρη έλεγχο για τα έτη 2018 έως 2022, με την εταιρεία να καταβάλει φόρους και προσαυξήσεις ύψους 1,05 εκατ. ευρώ. Στην Ισπανία, στην Intralot Iberia, διενεργήθηκε περιορισμένος έλεγχος φόρου εισοδήματος για το 2019 χωρίς να εντοπιστούν παρατυπίες.

Η IDEAL Holdings

Η IDEAL Holdings δρομολογεί την υλοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 48 εκατ. ευρώ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, σε μια κίνηση που είχε προαναγγελθεί από τον Λάμπρο Παπακωνσταντίνου ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2024 και δεν εξέπληξε την αγορά. Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε έναν ελαφρύ προβληματισμό είναι το εύρος τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 5,80 και 6,10 ευρώ—σε επίπεδα αισθητά χαμηλότερα από την εσωτερική αποτίμηση της εταιρείας. Το ύψος του discount δημιούργησε απορίες σχετικά με το timing της έκδοσης, καθώς έρχεται σε μια περίοδο που η χρηματιστηριακή αγορά εμφανίζει μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα. Η επιλογή αυτή ενδέχεται να αντανακλά είτε την επιθυμία της IDEAL να εξασφαλίσει με γρήγορους ρυθμούς νέα κεφάλαια ενόψει επενδυτικών σχεδίων, είτε έναν πιο ρεαλιστικό υπολογισμό των συνθηκών αγοράς εκ μέρους του Λάμπρου Παπακωνσταντίνου.

Βαριές «καμπάνες» από την ΕΛΤΕ

Ποινές για σοβαρές παραβάσεις κατά τη διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων επέβαλε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) σε δύο ορκωτούς ελεγκτές, στέλνοντας το «μήνυμα» πως το έργο των ορκωτών ελεγκτών είναι υπό διαρκή αξιολόγηση. Ο ελεγκτής Γρηγόρης Κούτρας της ελεγκτικής tgs HELLAS κρίθηκε ένοχος για παραβάσεις στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΑΧΟΝ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ για τη χρήση του 2021. Με βάση την απόφαση 38/2/29-04-2025, το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ του επέβαλε πρόστιμο 12.000 ευρώ και ετήσια απαγόρευση διενέργειας υποχρεωτικών ελέγχων σε οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη και προηγούμενη κύρωση του το 2019. Σύμφωνα με τον έλεγχο της ΕΛΤΕ, η ΑΧΟΝ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ εμφανίζει ουσιαστικά αρνητικό κεφάλαιο, καθώς δεν έχει διενεργήσει προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που εκκρεμούν για διάστημα άνω της δεκαετίας, εγείροντας ζήτημα κεφαλαιακής ανεπάρκειας. Σε μια άλλη υπόθεση, ο ιδιώτης ελεγκτής Γιώργος Μανώλαρος τιμωρήθηκε με τριετή αφαίρεση επαγγελματικής άδειας για σοβαρές παραλείψεις στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας παραγωγής και εμπορίας ειδών ατομικής υγιεινής Ατομική Φροντίδα ΑΒΕΕ για τη χρήση του 2020. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ με την απόφαση 38/1/29-04-2025 έκρινε ότι ο εν λόγω ελεγκτής ενήργησε με πλήρη γνώση των υποχρεώσεων του, παραβιάζοντας κρίσιμες διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας, ενώ δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε απασχολήσει την ΕΛΤΕ, καθώς του είχε επιβληθεί πρόστιμο και το 2018.

Σημαντικές παραβάσεις στο ΑΤΠΕ-ΑΤΕ

Παρατάθηκε έως τις 30 Ιουνίου 2025 η θητεία του εξωτερικού διαχειριστή στο Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Πρόνοιας Εργαζομένων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΤΠΕ-ΑΤΕ), σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αποκαλύπτει ότι η παράταση χορηγήθηκε κατόπιν αξιολόγησης της έκθεσης του διαχειριστή, η οποία, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου, τεκμηρίωσε την ύπαρξη «παραβάσεων του νόμου και σοβαρών παρεκκλίσεων στη λειτουργία του Ταμείου, δυνάμενων να ζημιώσουν τα συμφέροντα των ασφαλισμένων και των δικαιούχων». Η διαχείριση του ΑΤΠΕ-ΑΤΕ είχε τεθεί ήδη από το 2024 υπό αυστηρή εποπτεία, μετά τους ελέγχους της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας. Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν ελλείψεις κρίσιμων οικονομικών και αναλογιστικών στοιχείων, αυθαίρετες τροποποιήσεις του καταστατικού χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση, απόπειρα παράνομης εκκαθάρισης του Ταμείου, καθώς και καταβολές μη νόμιμων παροχών. Παρά τις ρητές εντολές του Υπουργείου, το Διοικητικό Συμβούλιο είχε προχωρήσει σε διαδικασίες λύσης και διανομής περιουσιακών στοιχείων, αμφισβητώντας παράλληλα ευθέως την εποπτική αρμοδιότητα του κράτους και παρεμποδίζοντας τους ελέγχους. Σε συνέχεια των παραπάνω, έχουν κινηθεί διαδικασίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα μέλη της διοίκησης, ενώ ο φάκελος έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών.

Διπλή διευκρίνηση

Το χθεσινό εκτενές ρεπορτάζ της στήλης για τη Λάρισα Θερμοηλεκτρική και τις σχέσεις ΔΕΠΑ Εμπορίας - Kedros Capital που βασίστηκε σε επίσημη ανάρτηση της ίδιας της Kedros Capital στις 30 Μαΐου 2025- την παραθέτουμε ως φωτογραφία - , προκάλεσε αντιδράσεις, διευκρινήσεις και αναδιπλώσεις.





Ο Πάνος Παπαμιχαλόπουλος, ο CEO της Kedros Capital έστειλε χθες το απόγευμα στη Διεύθυνση του Dnews.gr επιστολή στην οποία ανέφερε τα εξής:

«Σε συνέχεια του άρθρου σας της 2ας Ιουνίου 2025 με τίτλο «Η Λάρισα, η θερμοηλεκτρική, η ΔΕΠΑ Εμπορίας, η Kedros Capital των Στασινοπούλου και Παπαμιχαλόπουλου, το παρελθόν και οι συμπτώσεις», επιθυμούμε να παραθέσουμε ορισμένες ουσιώδεις διευκρινίσεις προς αποκατάσταση της αλήθειας, ειδικά σε σχέση με τα πρόσωπα και τις εταιρικές οντότητες που αναφέρονται.

Η ανάγκη αυτή προκύπτει, μεταξύ άλλων, από προηγούμενη δημόσια αναφορά μας, η οποία διατυπώθηκε με τρόπο που ενδέχεται να δημιούργησε εσφαλμένες εντυπώσεις.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας επισημαίνω ότι η εταιρεία «Kedros Capital A.E.», της οποίας είμαι νόμιμος εκπρόσωπος, ουδεμία συμβατική σχέση είχε ή έχει με την εταιρεία «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.» και ουδέποτε παρείχε η ίδια σε αυτή (ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.) υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου για τη συμφωνία δημιουργίας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο στη Λάρισα.

Η σχετική ανακοίνωση της «Kedros Capital A.E.» έγινε εκ παραδρομής και ήδη έχει λάβει χώρα η διόρθωσή της.

Θα ήθελα επίσης να διευκρινίσω ότι η επαγγελματική μου συνεργασία με τη ΔΕΠΑ προσδιορίζεται χρονικά από το 2020, όταν ως μέλος της εταιρίας ΕΥ, με τίτλο Associate Partner, Head of Infrastructure Advisory, είχαμε συνεργαστεί στο πλαίσιο υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου για την αξιολόγηση επενδύσεων της εταιρίας στον τομέα της ενέργειας.

Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφόρηση κρίνετε σκόπιμη και αναμένω ότι θα υπάρξει άμεση διόρθωση της δημοσίευσης για λόγους αξιοπιστίας και πληρότητας της ενημέρωσης.

Με εκτίμηση,

Πάνος Παπαμιχαλόπουλος».

Τα όσα υποστήριξε ο κ. Παπαμιχαλόπουλος τα επιβεβαίωσε με επιστολή που έστειλε στη Διεύθυνση του Dnews.gr και o CEO της ΔΕΠΑ Εμπορίας Κώστας Ξιφαράς.

Στην 300 λέξεων επιστολή του ο κ. Ξιφαράς αναφέρει μεταξύ άλλων πως ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΔΕΠΑ στο έργο της Λάρισα Θερμοηλεκτρική ήταν η εταιρεία Deloitte και όχι η Kedros Capital.

Για το επίμαχο θέμα ο κ. Ξιφαράς αναφέρει τα εξής: «Τέλος, όσον αφορά την από 30.05.2025 δήλωση του κ. Παπαμιχαλόπουλου ως διευθύνοντος συμβούλου της Kedros Capital σχετικά με την συνεργασία της εν λόγω εταιρείας με την ΔΕΠΑ, έχει ήδη αποσταλεί σχετική επιστολή προς τον ίδιο ώστε να προβεί σε διορθωτική δήλωση προς αποκατάσταση της αλήθειας».

Είναι εμφανές πως το project της Λάρισα Θερμοηλεκτρική έχει ήδη ξεκινήσει να παράγει ειδήσεις και πιθανολογούμε με σχετική βεβαιότητα πως – εφόσον τελικά συνεχιστεί- θα παράξει και άλλες στο προσεχές μέλλον.

Η ΕΜΤ 1980

Ο Ετιέν Τοπαλιάν, τον οποίο έχουμε γνωρίσει μέσα από τις δημιουργίες του στο μπιστρό «Papillon», στο bar-restaurant «Harites» και στο «40Forty» στον Αστέρα, καθώς και μέσα από το δίκτυο Etien Pizza Bar σε Ψυχικό, Βούλα και Γλυφάδα, ίδρυσε μια νέα εταιρεία με την επωνυμία ΕΜΤ 1980 Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Σκοπός της ΕΜΤ 1980 είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: από το μάρκετινγκ και τη χρηματοοικονομική καθοδήγηση μέχρι την οργάνωση παραγωγής, την επιχειρηματική στρατηγική και τις δημόσιες σχέσεις.

Elounda SA Hotels & Resorts

Ανακλήθηκε με απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας Elounda SA Hotels & Resorts στο καθεστώς ενίσχυσης του αναπτυξιακού νόμου. Η απόφαση, που υπογράφεται από την Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, βασίζεται σε σχετικό αίτημα της ίδιας της εταιρείας. Το επενδυτικό σχέδιο είχε αρχικά εγκριθεί στις 26 Απριλίου 2021, στο πλαίσιο του Γ΄ κύκλου της Γενικής Επιχειρηματικότητας του αναπτυξιακού νόμου, με σκοπό την παροχή του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής για την υλοποίηση επένδυσης στον ξενοδοχειακό τομέα. Όπως σημειώνεται στην απόφαση, δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία εκταμίευση επιχορήγησης (ούτε προκαταβολή ούτε δόση) για το εν λόγω έργο, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία ακύρωσης τυπική και χωρίς δημοσιονομική επίπτωση.