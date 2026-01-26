Το πάθημα του φιλορώσου εμπόρου πετρελαίου που έκανε «δουλίτσες» στην Ελλάδα μέσω Τουρκίας, η Prodea ενισχύει την παρουσία της στον ξενοδοχειακό τομέα, η σύνδεση ΠΑΘΕ και Εγνατίας με τον 6ο προβλήτα του ΟΛΘ και η συγχώνευση Novotel Athenes – ΣΙΓΜΑ II

Το πάθημα του επιδέξιου Ολλανδού

Ο Νιλς Τρουστ είναι Ολλανδός έμπορος πετρελαίου με περισσότερα από 30 χρόνια παρουσίας στη διεθνή αγορά ενέργειας και ιδρυτής της εταιρείας Paramount Energy & Commodities. Ο Τρουστ είναι εξαιρετικά γνωστός σε πολλούς Έλληνες εφοπλιστές, αλλά και σε συγκεκριμένα ελληνικά διυλιστήρια.

Πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, συγκαταλεγόταν στους μεγαλύτερους διακινητές ρωσικού πετρελαίου παγκοσμίως. Μετά την επιβολή των ευρωπαϊκών κυρώσεων, ο ίδιος υποστήριξε ότι διέκοψε κάθε σχετική δραστηριότητα. Δημοσιογραφικές έρευνες, ωστόσο, έδειξαν ότι ρωσικά καύσιμα συνέχισαν να φτάνουν στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας, με κομβικό ρόλο τον τερματικό σταθμό Ντορτιόλ, στον οποίο ο Τρουστ είχε αποκτήσει ποσοστό 40%.

Από τον σταθμό αυτό, μεγάλες ποσότητες διυλισμένων καυσίμων –και ειδικά vacuum gas oil, βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή ντίζελ και βενζίνης– κατευθύνθηκαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα βρέθηκε στους βασικούς προορισμούς, με τα καύσιμα να καταλήγουν σε ελληνικό διυλιστήριο. Το θέμα έφτασε μέχρι την Ουάσιγκτον, με Αμερικανούς γερουσιαστές να εκφράζουν ανησυχίες ότι ρωσικό πετρέλαιο, «βαφτισμένο» μέσω Τουρκίας και Ελλάδας, κατέληξε ακόμη και σε καύσιμα για πλοία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.Ο Τρουστ έχει αρνηθεί ότι είχε ρόλο στις εν λόγω εμπορικές ροές και έχει υποστηρίξει πως αποχώρησε από την τουρκική επένδυση το 2023 για να προστατεύσει τη φήμη του.

Κι όμως, ο άνθρωπος που –σύμφωνα με τις έρευνες– είχε βρει τρόπους να κρατά ανοιχτή την πόρτα του ρωσικού πετρελαίου προς τη Δύση, βρέθηκε να έχει πέσει ο ίδιος θύμα μιας εντυπωσιακής απάτης.

Σε αγωγή που κατέθεσε προ ημερών στις ΗΠΑ ο Τρουστ υποστηρίζει πως εξαπατήθηκε από τον Ινδό επιχειρηματία Γκαουράβ Σριβαστάβα, ο οποίος παρουσιαζόταν ως μυστικός πράκτορας της CIA. Ο Σριβαστάβα τον έπεισε ότι μπορούσε να τον «καλύψει» απέναντι στις κυρώσεις των αμερικάνικων αρχών, ισχυριζόμενος ότι είχε τεράστια επιρροή στην κυβέρνηση των ΗΠΑ. Για να ενισχύσει την αξιοπιστία του, ο Σριβαστάβα έδειχνε φωτογραφίες του με ισχυρά πρόσωπα της διεθνούς πολιτικής και ασφάλειας, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο πρώην ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ στρατηγός Γουέσλι Κλαρκ. Όλα αυτά, σύμφωνα με την αγωγή, ήταν πλήρως κατασκευασμένα.

Στην αγωγή αναφέρεται ότι ο Σριβαστάβα επινόησε τον ρόλο του «μυστικού πράκτορα» στο πλαίσιο σχεδίου για να υφαρπάξει την εταιρεία του Τρουστ, αξίας περίπου 350 εκατ. δολαρίων, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να χρηματοδοτήσει την αγορά έπαυλης 24,5 εκατ. δολαρίων στην Καλιφόρνια. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ήταν η κατάρρευση της Paramount Energy & Commodities, η οποία σήμερα βρίσκεται σε εκκαθάριση.

Η υπόθεση του Ολλανδού εμπόρου πετρελαίου Νιλς Τρουστ δείχνει πώς ακόμη και άνθρωποι που κινούνται για χρόνια στα πιο «σκοτεινά» και σύνθετα μονοπάτια της διεθνούς αγοράς ενέργειας μπορούν τελικά να πέσουν θύματα… άλλων, πιο επιδέξιων απατεώνων. Και για την Ελλάδα, η ιστορία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία. Άνθρωποι που κινούνται στα όρια των κυρώσεων, των παραθύρων του νόμου και των γεωπολιτικών γκρίζων ζωνών, μπορεί να πιστεύουν ότι «τα έχουν δει όλα». Όμως ακόμη κι αυτοί μπορούν να εξαπατηθούν από κάποιον που υπόσχεται προστασία, διασυνδέσεις και ασυλία.

Η Μητροπόλεως 23 Hospitality

Στη σύσταση νέας εταιρείας στον κλάδο της φιλοξενίας προχώρησε η Prodea Investments, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στον τουριστικό και ξενοδοχειακό τομέα. Πρόκειται για τη Μητροπόλεως 23 Hospitality Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 10,2 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 1.020.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η καθεμία. Κύρια δραστηριότητα της νέας εταιρείας είναι η λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων πολυτελείας και ανώτερης κατηγορίας με εστιατόριο, ενώ στους σκοπούς της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αγορά, η εκμίσθωση και η διαχείριση ακινήτων, καθώς και η ανάπτυξη και εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων. Σημειώνεται ότι στην οδό Μητροπόλεως 23 στεγάζεται το ξενοδοχείο Ergon House, δυναμικότητας 38 δωματίων και κατηγορίας 4 αστέρων. Το ξενοδοχείο απευθύνεται κυρίως σε ταξιδιώτες και λάτρεις της γαστρονομίας και είναι μισθωμένο στην Ergon Agora. Παράλληλα, το δεύτερο και τρίτο υπόγειο του κτηρίου έχουν μισθωθεί και λειτουργούν ως σταθμός οχημάτων. Πρόκειται για διατηρητέο, πλήρως ανακαινισμένο κτήριο συνολικής επιφάνειας 2.992 τ.μ.. Τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Μητροπόλεως 23 Hospitality Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία ανέλαβε ο Αχιλλέας Δωροθέου, ο οποίος είναι και CEO της Mediterranean Hospitality Venture PLC (MHV).

Η Metropolitan Square Hospitality

Παράλληλα, η η Prodea Investments προχώρησε και στη σύσταση της εταιρείας Metropolitan Square Hospitality Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 5,5 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 550.000 ονομαστικές μετοχές. Βασικός σκοπός της Metropolitan Square Hospitality είναι η ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων υψηλών προδιαγραφών, καθώς και άλλων τουριστικών καταλυμάτων, είτε σε ιδιόκτητα είτε σε μισθωμένα ακίνητα. Παράλληλα, στο αντικείμενό της περιλαμβάνονται η αγοραπωλησία, η εκμίσθωση και η διαχείριση ακινήτων, καθώς και η ανέγερση και αξιοποίηση κτιρίων για τουριστική ή οικιστική χρήση. Ξανά τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Metropolitan Square ανέλαβε ο Αχιλλέας Δωροθέου.

Η οδική σύνδεση του ΟΛΘ με ΠΑΘΕ και Εγνατία

Προχωρά η ολοκλήρωση του έργου που θα συνδέει άμεσα τον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. και την Εγνατία Οδό με τον 6ο προβλήτα του λιμανιού Θεσσαλονίκης και την περιοχή του Καλοχωρίου, μετά την έγκριση της τρίτης τροποποίησης της σχετικής πράξης από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η απόφαση αυτή ρυθμίζει τις αλλαγές στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου, με βάση τις εργασίες που έχουν ήδη υλοποιηθεί, και διασφαλίζει τη συνέχιση και ολοκλήρωσή του. Το έργο αφορά την κατασκευή ενός σύγχρονου οδικού άξονα συνολικού μήκους περίπου 3,5 χιλιομέτρων, ο οποίος θα εξασφαλίζει άμεση και ταχύτερη σύνδεση του λιμανιού με τους δύο βασικούς αυτοκινητοδρόμους της χώρας. Ένα τμήμα μήκους περίπου 1,4 χιλιομέτρων έχει ήδη δοθεί σε κυκλοφορία, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα θα ολοκληρωθούν στο επόμενο στάδιο. Κεντρικό στοιχείο του έργου είναι η κατασκευή μιας μεγάλης οδογέφυρας διπλής κατεύθυνσης, καθώς και έξι συνολικά γεφυρών, που θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων πάνω από υφιστάμενους δρόμους και υποδομές. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία νέων κλάδων εισόδου και εξόδου προς τον Π.Α.Θ.Ε., η κατασκευή νέων κόμβων και η αναβάθμιση του τοπικού οδικού δικτύου στη βιομηχανική περιοχή του Καλοχωρίου. Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινής κυκλοφορίας, στην ασφαλέστερη μετακίνηση των κατοίκων και των εργαζομένων στην περιοχή, αλλά και στη διευκόλυνση της βαριάς κυκλοφορίας που εξυπηρετεί το λιμάνι. Στο έργο περιλαμβάνονται επίσης εργασίες αποχέτευσης και αποστράγγισης, εγκατάσταση οδοφωτισμού, έργα οδικής ασφάλειας, καθώς και παρεμβάσεις για τη μετατόπιση δικτύων κοινής ωφέλειας, απαλλοτριώσεις και αρχαιολογικές εργασίες όπου απαιτείται. Δικαιούχος της πράξης είναι η «Εγνατία Οδός Α.Ε.», ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνολική δημόσια δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 12,46 εκατ. ευρώ, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για την πρώτη φάση ύψους 9,76 εκατ. ευρώ.

Νέα εταιρεία από τον Στάθη Τοπούζογλου

Στη σύσταση νέας εταιρείας επενδύσεων στον τομέα των ακινήτων προχώρησε ο επιχειρηματίας Στάθης Τοπούζογλου, γνωστός για τη συμμετοχή του σε σημαντικούς ομίλους όπως η ενεργειακή Energean, η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Σιγκαπούρης First Ship Lease Trust και η ναυτιλιακή Prime Maritime Management. Πρόκειται για την Novia VII Επενδυτική Ακινήτων Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία συστάθηκε με αρχικό κεφάλαιο ύψους 100.000 ευρώ και έδρα τον Πειραιά. Η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιείται στην αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, ενώ στις δηλωμένες δραστηριότητές της περιλαμβάνονται επίσης η εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων που προορίζονται για κατοικία, η ενοικίαση ακινήτων μη οικιστικής χρήσης, καθώς και η εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών για οικιστικά κτίρια, όπως νέες κατασκευές, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, τους τελευταίους μήνες o Στάθης Τοπούζογλου έχει συστήσει πλήθος εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητα με τις επωνυμίες Novia και Novi, όλες υπό τον έλεγχο της κυπριακής Novial Company Limited, συμφερόντων του. Παράλληλα, ο Στάθης Τοπούζογλου έχει συστήσει και επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία Homerun Investments ΑΕ, σε συνεργασία με τον Γιώργο Σαλιάρη-Φασσέα, γνωστό στέλεχος της αγοράς και έως πρόσφατα γενικό διευθυντή Στρατηγικής, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης του ομίλου Alter Ego Media.

Fourlis: Ολοκληρώθηκε η διάθεση μετοχών σε στελέχη

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Fourlis, στο πλαίσιο προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη του ομίλου, όπως προκύπτει από τις επίσημες ανακοινώσεις που καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 31 Δεκεμβρίου 2025, αποφάσισε την έκδοση 754.200 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία ενός ευρώ η καθεμία. Οι νέες μετοχές διατέθηκαν σε στελέχη της εταιρείας και συνδεδεμένων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο δύο προγραμμάτων διάθεσης μετοχών που είχαν εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων τα έτη 2021 και 2023. Η τιμή άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων καθορίστηκε επίσης στο ένα ευρώ ανά μετοχή, με αποτέλεσμα τα στελέχη να καταβάλουν συνολικά το ποσό των 754.200 ευρώ για την απόκτησή τους. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε ισόποσα κατά 754.200 ευρώ και ανέρχεται πλέον σε 51,8 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 51.889.670 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η καθεμία.

Η συγχώνευση Novotel Athenes – ΣΙΓΜΑ II

Ολοκληρώθηκε προ ημερών η συγχώνευση της Novotel Athenes Μονοπρόσωπη ΑΕ από τη ΣΙΓΜΑ II Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία συμφερόντων του Γιάννη Δασκαλαντωνάκη. Με τη συγχώνευση, η ξενοδοχειακή εταιρεία απορροφήθηκε πλήρως από τη ΣΙΓΜΑ II και λύθηκε αυτοδικαίως χωρίς να ακολουθήσει διαδικασία εκκαθάρισης, ενώ το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού της μεταβιβάστηκε στην απορροφώσα, η οποία υποκαθίσταται καθολικά σε όλα τα δικαιώματα, τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις της. Η απορρόφηση δεν συνοδεύτηκε από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ούτε από έκδοση νέων μετοχών, δεδομένου ότι η ΣΙΓΜΑ II κατείχε ήδη το σύνολο των μετοχών της απορροφώμενης εταιρείας. Η αναλυτική έκθεση εκτίμησης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων συντάχθηκε από την ελεγκτική εταιρεία JPA Audit Greece. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, το σύνολο του ενεργητικού της ξενοδοχειακής εταιρείας ανήλθε σε 12,53 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν σε περίπου 9,24 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν κυρίως ακίνητα, εγκαταστάσεις και λοιπά ενσώματα πάγια, ενώ τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε περίπου 3,29 εκατ. ευρώ, αφορώντας αποθέματα, απαιτήσεις, ταμειακά διαθέσιμα και απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Στην πλευρά των ιδίων κεφαλαίων και των υποχρεώσεων, η καθαρή θέση της εταιρείας εκτιμήθηκε σε 9,34 εκατ. ευρώ, ποσό που αντανακλά το μετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τα αποτελέσματα εις νέο. Οι συνολικές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε περίπου 3,19 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μέρος αφορά μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, όπως αναβαλλόμενους φόρους και επιχορηγήσεις επενδύσεων, και μέρος βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προμηθευτές, το Δημόσιο και τους εργαζομένους. Υπενθυμίζεται ότι η πώληση του τετράστερου ξενοδοχείου Novotel, που λειτουργεί εδώ και δεκαετίες επί της Μιχαήλ Βόδα 4 στο κέντρο της Αθήνας, στα πέριξ της Ομόνοιας, από την Accorinvest στον Γιάννη Δασκαλαντωνάκη είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Μάρτιο.