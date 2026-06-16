Ο εκφυλισμός των διαδικασιών.

Ένα διάστημα η χώρα ζούσε υπό την απειλή της μη πραγματοποίησης εκλογών: Οι εκλογές θα καταστρέψουν τη χώρα.

Ένα άλλο διάστημα η «γαλάζια» πλειοψηφία άλλαζε το Σύνταγμα προκειμένου να μην γίνονται εκλογές αν η αντιπολίτευση δεν ψήφιζε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Αποτέλεσμα; Να εκλεγεί για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση ένας κομματικός Πρόεδρος της Δημοκρατίας με ό,τι αυτό σημαίνει για τους θεσμούς στη χώρα. Να θυμίσουμε πως μέχρι τώρα η παράδοση του πολιτεύματος επέβαλε ο ανώτατος πολιτειακός άρχοντας να προέρχεται από τον αντίπαλο πολιτικό χώρο της κυβερνώσας παράταξης, με μια μόνο εξαίρεση, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, που είχε λάβει ιστορικά και τις λιγότερες ψήφους...

Στις τελευταίες εκλογές, οι λεγόμενες «διπλές κάλπες» ήταν επιβαλλόμενες προκειμένου να ισχύσει νέος εκλογικός νόμος ώστε η ΝΔ να πάρει αυτοδυναμία. Εδώ οι συνεχόμενες εκλογές δεν ήταν πρόβλημα για τη χώρα.

Στην τρέχουσα τετραετία, ο πρωθυπουργός απειλούσε με διπλές κάλπες ώστε η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει την αυτοδυναμία. Όταν κατάλαβε ότι οι διπλές κάλπες θα είναι ακόμα πιο δύσκολες για το κόμμα του καθώς θα μπορούσε να επικρατήσει η «χαλαρή ψήφος», ο πρωθυπουργός επέστρεψε στη θεωρία της «μιας και μόνο κάλπης», ενώ αφήνει ανοιχτό και το ενδεχόμενο δεύτερων!

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Με άλλα λόγια: Αντέχει ή όχι η χώρα δεύτερες εκλογές; Ό,τι συμφέρει τον Μητσοτάκη!

Ο εκφυλισμός των διαδικασιών.