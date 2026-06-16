Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αρνείται να δει την πραγματικότητα- Γιατί η Κουμουνδούρου χρειάζεται έστω και τώρα «καθαρές λύσεις».

Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, όπως προκύπτει και από τη συνέντευξη του προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελλου στο ραδιοσταθμό «Στο Κόκκινο» την Δευτέρα, αρνείται να δει την πραγματικότητα.

Θέμα συνεργασίας και κοινής πορείας με την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα δεν πρόκειται να υπάρξει όπως κατηγορηματικά και δημοσίως διαμηνύει η Αμαλίας. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις επίσης δείχνουν πως η ΕΛ.Α.Σ. όχι μόνο δεν πιέζεται προς αυτή την κατεύθυνση με τα «νάζια» της Κουμουνδούρου αλλά μάλλον δείχνουν πως η ύπαρξη ενός μικρού ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι «βοηθητική» για τον πρώην πρωθυπουργό καθώς το ποσοστό που μπορεί να του κόψει ίσως το κερδίσει από ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού.

Η αλήθεια είναι πως ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται έστω και στο ...και πέντε «καθαρές λύσεις»: Ή στήριξη του κόμματος Τσίπρα χωρίς ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις εκλογές ή συγκρότηση ψηφοδελτίων κόντρα στο κόμμα Τσίπρα. Υπάρχει βεβαίως και η περίπτωση της παραίτησης του Σωκράτη Φάμελλου πλην όμως τα ερωτήματα θα παραμένουν το ίδιο. Οι εξελίξεις δεν θα καθυστερήσουν. Μέχρι τις καλοκαιρινές διακοπές όλα δείχνουν πως οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες.

Είναι θέμα χρόνου, όπως πληροφορείται η στήλη, η μειοψηφία των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παππά και Ρένας Δούρου να θέσουν θέμα ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ. Στόχος άλλωστε της μειοψηφίας είναι να κερδίσει τον ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που ελπίζει ότι μπορεί να γίνει κατορθωτό καθώς θα ξεκινήσουν οι αποχωρήσεις από την Κεντρική Επιτροπή μελών της Κεντρικής Επιτροπής αλλά και βουλευτών προς το κόμμα Τσίπρα.

Αν δεν το κατορθώσουν είναι σαφές πως μέσα από πολύ «φασαρία» θα αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα ιδρύσουν νέο κόμμα με επικεφαλής τον -κοινά αποδεκτό- Παύλο Πολάκη.

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Επαναλαμβάνουμε πως όλες οι πληροφορίες της στήλης συγκλίνουν πως οι εξελίξεις στην Κουμουνδούρου θα υπάρξουν πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.