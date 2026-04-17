Στην κατοχή του εντοπίστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Στη σύλληψη ενός 46χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος για πορνογραφία ανηλίκων το πρωί της Πέμπτης, 16/04.

Τα έμπειρα στελέχη της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος έφτασαν στα ίχνη του 46χρονου έπειτα από την αξιοποίηση πληροφοριών της Europol, σε συνεργασία με τις Αρχές της Σουηδίας και της Αυστραλίας για τον εντοπισμό χρηστών που διακινούσαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκε ο 46χρονος, ο οποίος είχε στο cloud φάκελο με 171 αρχεία οπτικοακουστικού περιεχομένου με τις ειδεχθείς πράξεις σε βάρος των ανηλίκων. Τα στοιχεία του ταυτοποιήθηκαν και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν τέσσερις σκληροί δίκοι, οι οποίοι κατασχέθηκαν. Από την εξέταση των στοιχείων βρέθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία, στα οποία απεικονίζονταν ανήλικοι κάτων των 12 ετών.

Σε βάρος του 46χρονου, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν για το ίδιο αδίκημα και είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, σχηματίσθηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.