Η απολογία του 26χρονου πρώην αρσιβαρίστα για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι.

Λίγη ώρα πριν από την κηδεία της 19χρονης στην Κεφαλονιά, ολοκληρώθηκε η απολογία του 26χρονου πρώην αρσιβαρίστα, ενός εκ των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι αγόρασε ναρκωτικές ουσίες δύο φορές, προκειμένου να γίνει χρήση στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο όπου βρίσκονταν. Όπως ανέφερε, η δεύτερη χρήση έγινε περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα, όταν η 19χρονη παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση της υγείας της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ο 26χρονος παραδέχτηκε ότι ο ίδιος αγόρασε τις ναρκωτικές ουσίες δύο φορές προκειμένου να πάνε στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο για να κάνουν χρήση. Όπως είπε, η δεύτερη φορά που έγινε χρήση ήταν περίπου στις 04:00 το ξημέρωμα, και τότε ήταν που η 19χρονη άρχισε να παρουσιάζει πρόβλημα στην υγεία της. Τα χρήματα για τα ναρκωτικά τα πλήρωσαν όλοι, όπως υποστήριξε.

«Έβαλα το χέρι μου στο στόμα της για να μην της γυρίσει η γλώσσα»

Ο κατηγορούμενος είπε ακόμη πως νόμιζε ότι η 19χρονη Μυρτώ έπαθε επιληπτική κρίση όταν την είδε να μην είναι καλά, βάζοντας το χέρι του προληπτικά στο στόμα της προκειμένου να μην της γυρίσει η γλώσσα. Είπε ακόμη ότι έχει δαγκώματα από τα δόντια της Μυρτώς στα δάχτυλά του και γι’ αυτό έχει ζητήσει να γίνει ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα λεγόμενά του.

Σύμφωνα με την κατάθεση και όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο φίλος του πήγε μπροστά, όπως φαίνεται και στο βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, προκειμένου να ανοίξει τις πόρτες και εκείνος ήταν που κατέβασε την 19χρονη Μυρτώ στην αγκαλιά του. Την άφησε πάνω στο τοιχάκι και την σκέπασε με το παλτό που κρατούσε ο 22χρονος από την Αλβανία, μέχρι που ήρθε το ΕΚΑΒ. Τότε, την παρέδωσαν οι δυο τους στους διασώστες προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο 26χρονος υποστήριξε ακόμη ότι δεν υπήρξε εγκατάλειψη της κοπέλας, ωστόσο παραδέχθηκε πως αρχικά είχε πει ψέματα στις αρχές, αρνούμενος ότι βρισκόταν μαζί της το μοιραίο βράδυ. Μετά την απολογία του, ενώπιον των αρχών προσήλθε και ο 23χρονος φίλος της 19χρονης, με τον οποίο η άτυχη κοπέλα είχε μεταβεί στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο στο Αργοστόλι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πέρα από τους 3 συλληφθέντες που απολογούνται σήμερα, στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένας 66χρονος άνδρας από την Πρέβεζα, ο οποίος εμφανίστηκε οικειοθελώς στις Αρχές και κατέθεσε όσα γνώριζε για τη σχέση του με τη νεαρή κοπέλα και τις συνομιλίες που είχαν τη μοιραία νύχτα. Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε, η γνωριμία τους έγινε διαδικτυακά, μέσω μιας ομαδικής συνομιλίας στην οποία τον είχε προσθέσει ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς και ένας από τους συλληφθέντες. Η επαφή τους φέρεται να ξεκίνησε μόλις 9 ημέρες πριν το περιστατικό, χωρίς να υπάρχει προηγούμενη προσωπική γνωριμία. Ο 66χρονος ανέφερε ότι το βράδυ της Δευτέρας η Μυρτώ επικοινώνησε μαζί του μέσω βιντεοκλήσης, εμφανώς φορτισμένη ψυχολογικά. Του είπε πως είχε φύγει από το σπίτι της και δεν είχε πού να περάσει τη νύχτα, ούτε χρήματα. Τότε της πρότεινε να της στείλει χρήματα για να βρει ένα κατάλυμα, κάτι που τελικά έκανε, μεταφέροντάς της 220 ευρώ μέσω IRIS.

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των τριών συλληφθέντων – Τι δήλωσαν οι δικηγόροι τους

Μετά το πέρας της διαδικασίας ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή για τους τρεις συλληφθέντες ακολούθησαν δηλώσεις των συνηγόρων τους στο kefaloniapress.gr έξω από τα Δικαστήρια Κεφαλονιάς. Το βασικό επιχείρημα της υπεράσπισης, όπως το ανέπτυξε ο δικηγόρος Νίικος Αλετράς είναι ότι η δίωξη σε βάρος του εντολέα του είναι νομικά αβάσιμη, καθώς –όπως υποστήριξε– δεν προκύπτει συμμετοχή του ούτε στην προμήθεια ούτε στη χρήση ουσιών, ενώ επικαλέστηκε και νέα στοιχεία, όπως τηλεφωνικές επικοινωνίες και οικονομικές συναλλαγές, που κατά την άποψή του επηρεάζουν ουσιαστικά την υπόθεση και πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω.

Ο δικηγόρος Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος υποστήριξε ότι υπάρχουν σοβαρά αναπάντητα ερωτήματα όχι μόνο για τις κινήσεις των εμπλεκομένων, αλλά και για όσα συνέβησαν από τη στιγμή που η 19χρονη διακομίστηκε ζωντανή στο νοσοκομείο, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Παράλληλα, τόνισε ότι ο 22χρονος εντολέας του δεν έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές, αμφισβήτησε την εικόνα που διαμορφώνεται σε βάρος του και κατήγγειλε διαρροή προσωπικού υλικού από το κινητό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η υπερασπιστική γραμμή του δικηγόρου Χρήστου Τσόλκα εστιάζει στο ότι, παρά τις αντιφάσεις και τα ανοιχτά ερωτήματα της υπόθεσης, το κρίσιμο νομικό ζήτημα είναι αν υπήρξε ουσιαστική προσπάθεια παροχής βοήθειας προς την 19χρονη και έγκαιρη κινητοποίηση για τη διακομιδή της, στοιχείο που –κατά την άποψή του– δεν συνάδει εύκολα με τη βαρύτητα της κατηγορίας όπως αυτή αποδίδεται σήμερα. Παράλληλα, η υπεράσπιση φαίνεται να στηρίζει τη θέση της και σε παλαιότερο νομικό προηγούμενο, εκτιμώντας ότι η τελική αξιολόγηση των πράξεων ή παραλείψεων πρέπει να γίνει με μεγαλύτερη ακρίβεια και χωρίς νομική υπερβολή.

Κεφαλονιά: Βαριές κατηγορίες για τους τρεις – Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις τους πριν τον θάνατο της 19χρονης

Αντιμέτωποι με ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες βρίσκονται οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, καθώς διώκονται για ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεως, με παραπομπή στα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, Εισαγγελέας και Ανακριτής αναμένεται να αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση κινητών τηλεφώνων, ρούχων και προσωπικών αντικειμένων, τα οποία εξετάζονται προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης. Παράλληλα, έχουν χαρτογραφηθεί οι κινήσεις των κατηγορουμένων πριν και κατά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία, καθώς και οι ενέργειες που ακολούθησαν.

Ανακριτής και εισαγγελέας θα αξιολογήσουν τα στοιχεία της δικογραφίας, τις απολογίες και τη βαρύτητα των πράξεων που αποδίδονται, προκειμένου να αποφασίσουν αν οι κατηγορούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι, αν θα τους επιβληθούν περιοριστικοί όροι ή αν θα κριθεί αναγκαία η προσωρινή κράτησή τους. Αν υπάρξει διαφωνία, τον τελικό λόγο έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

