Σαφής και κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης Μυρτούς από την Κεφαλονιά, Παναγής Δρακουλόγκωνας, μιλώντας στο ΕΡΤnews, διαψεύδοντας κάθε ισχυρισμό περί χρήσης ναρκωτικών από την άτυχη κοπέλα.

Όπως τόνισε, βασικός στόχος της οικογένειας είναι η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης: «Επιδιώκουμε να αποκαλυφθεί πλήρως η αλήθεια και εκτιμούμε ότι αυτό θα συμβεί τις επόμενες ημέρες. Στο πλαίσιο της ανάκρισης θα προκύψουν όλα τα στοιχεία, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να καταλογιστούν ευθύνες σε όσους εμπλέκονται, για όσα έπραξαν ή όφειλαν να πράξουν και δεν έκαναν».

Αν και απέφυγε να αναφερθεί σε λεπτομέρειες της δικογραφίας, υπογράμμισε με έμφαση ότι η Μυρτώ δεν είχε καμία σχέση με ναρκωτικές ουσίες. Παράλληλα, σχολίασε τον ισχυρισμό ενός εκ των τριών κατηγορουμένων ότι η ίδια η 19χρονη ζήτησε ναρκωτικά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν κάποιος σας ζητήσει ναρκωτικά και εσείς του τα προμηθεύσετε, αυτό σημαίνει ότι όλα είναι αποδεκτά;».

Αναφορικά με το αν η Μυρτώ γνώριζε τα συγκεκριμένα άτομα, σημείωσε πως σε μια μικρή κοινωνία όπως το Αργοστόλι είναι αναμενόμενο οι νέοι να γνωρίζονται μεταξύ τους, ειδικά όταν βρίσκονται σε κοντινές ηλικίες.

Κλείνοντας, έκανε λόγο για μια τραγωδία που ξεπερνά τα όρια της ανθρώπινης αντοχής, χαρακτηρίζοντας απάνθρωπο το να θάβει ένας γονιός το παιδί του υπό τέτοιες συνθήκες. Όπως ανέφερε, οι γονείς της Μυρτούς βρίσκονται σε εξαιρετικά επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση, ωστόσο διατηρούν την εμπιστοσύνη τους στις ανακριτικές αρχές και την ελληνική δικαιοσύνη.