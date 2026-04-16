Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της 19χρονης στην Κεφαλονιά.

Αποκαλυπτικά είναι όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά, καθώς νέα τροπή στην υπόθεση φέρνουν οι συνομιλίες της κοπέλας με έναν άνδρα 66 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, η 19χρονη γνώρισε τον 66χρονο άνδρα μέσω του 23χρονου φίλου της, ο οποίος είναι ένας από τους κατηγορούμενους για τον θάνατό της. Ο 66χρονος από την Πρέβεζα παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία και στην κατάθεσή του ανέφερε πως είχε γνωρίσει την Μυρτώ μέσα από μία ομαδική συνομιλία λίγες μέρες πριν την τραγωδία. Μάλιστα, ο 66χρονος είχε επικοινωνία με την 19χρονη ακόμα και λίγες στιγμές μέχρι τον θάνατό της.

«Το βράδυ της Δευτέρας με πήρε η Μυρτώ με βιντεοκλήση. Ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και μου είπε ότι είχε φύγει από το σπίτι της και θα διανυκτέρευε στα παγκάκια, λέγοντάς μου ότι δεν έχει καθόλου χρήματα μαζί της. Εγώ της πρότεινα να επιστρέψει και μου απάντησε ότι δεν έχει κανέναν. Τότε της πρότεινα να της στείλω χρήματα ώστε να διανυκτερεύσει σε κάποιο ξενοδοχείο, όπως και έκανα. 220 ευρώ με IRIS. Τελευταία επικοινωνία που είχα μαζί της με βιντεοκλήση ήταν την 04:02 τα ξημερώματα. Ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Η κλήση διακόπηκε απότομα όταν μπήκε κάποιος στο δωμάτιο και η τελευταία λέξη που συγκράτησα ήταν το όνομα του», ανέφερε ο 66χρονος.

Ο 23χρονος κατηγορούμενος φαίνεται να πραγματοποίησε βιντεοκλήση με τον 66χρονο στις 05:00 τα ξημερώματα της Τρίτης 14/04, αφού είχαν εγκαταλείψει την 19χρονη στην πλατεία του Αργοστολίου.

«Μου είπε ότι η Μυρτώ ήταν στο νοσοκομείο και ότι εκείνος παρέμεινε στο δωμάτιο έχοντας το κινητό της. Με ρώτησε τι να το κάνει. Εγώ του είπα να το πάει να το παραδώσει στην κοπέλα. Στις 05:34 με ξανακάλεσε και μου είπε ότι υπήρχε Αστυνομία έξω από το νοσοκομείο και φοβόταν να πάει. Του πρότεινα να το κρατήσει και να το παραδώσει την άλλη μέρα στην κοπέλα. Διέκρινα στη φωνή του ανησυχία και πανικό», ανέφερε.

Στις 6:09 είναι η τελευταία επικοινωνία μεταξύ τους, ενώ 7 ώρες αργότερα ο 23χρονος ενημερώνει τον μεγαλύτερο άνδρα ότι η Μυρτώ είναι νεκρή. «Καλημέρα, πώς ξύπνησες; Είχες κανένα νέο από τη Μυρτώ;» ρωτά ο 66χρονος τον 23χρονο, για να λάβει τη μονολεκτική απάντηση: «Πέθανε». Τέλος, ο 66χρονος απαντά: «Τι;» και παίρνει τον 23χρονο τηλέφωνο, αλλά δεν απάντησε.

Τα νέα στοιχεία δίνουν πιο καθαρή εικόνα για το τι έγινε στο δωμάτιο και φωτίζουν τις κινήσεις των συλληφθέντων. Οι Αρχές εξετάζουν τώρα τις συνομιλίες για να βρουν ποιος μπήκε τη στιγμή που κόπηκε η κλήση.