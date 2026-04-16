Σοκάρουν τα νέα ευρήματα για τις συνθήκες θανάτου της 19χρονης Μυρτούς με τους συγγενείς να ετοιμάζονται να την αποχαιρετήσουν αύριο για τελευταία φορά.

Συγκλονισμένη παραμένει η Κεφαλονιά από τον τραγικό θάνατο της 19χρονης Μυρτούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας και το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, το βράδυ της 14ης Απριλίου η 19χρονη μετέβη σε ενοικιαζόμενο κατάλυμα στο Αργοστόλι, όπου βρέθηκε με τρεις νεαρούς άνδρες. Η παρουσία τους στο σημείο και οι μεταξύ τους κινήσεις έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, ενώ το υλικό αυτό, σε συνδυασμό με τις καταθέσεις των εμπλεκομένων, έχει αποτελέσει βασικό στοιχείο της δικογραφίας.

Κατά την προανακριτική διαδικασία, ένας εκ των κατηγορουμένων φέρεται να υποστήριξε ότι η 19χρονη ζήτησε να κάνει χρήση κοκαΐνης και ότι ο ίδιος επικοινώνησε μέσω Instagram με έναν 26χρονο πρώην αθλητή άρσης βαρών, ο οποίος φέρεται να προμήθευσε την ουσία. Σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, ο 26χρονος μετέβη στο κατάλυμα και παρέδωσε μικρή ποσότητα ναρκωτικής ουσίας, ενώ αργότερα φέρεται να επέστρεψε με επιπλέον ποσότητα, την οποία η νεαρή φέρεται να ζήτησε επίμονα. Στην υπόθεση εμπλέκεται και 22χρονος άνδρας, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος, σύμφωνα με τις καταγραφές, προσήλθε στο σημείο λίγη ώρα αργότερα. Οι αρχές εξετάζουν τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου, καθώς από τα στοιχεία προκύπτει συνεχής μετακίνηση προσώπων προς και από το κατάλυμα τις κρίσιμες ώρες.

Οι τελευταίες δραματικές ώρες της άτυχης 19χρονης

Σύμφωνα με την απολογία του 23χρονου, μέσα στο δωμάτιο η 19χρονη έκανε χρήση κοκαΐνης και στη συνέχεια η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία. Ο ίδιος ανέφερε ότι η κοπέλα εμφάνισε σπασμούς, τρέμουλο και σημάδια έντονης αδιαθεσίας, ενώ οι υπόλοιποι φέρονται να αντιλήφθηκαν ότι η κατάσταση ήταν σοβαρή. Όπως υποστηρίζει, υπήρξε δισταγμός να κληθεί άμεσα το ΕΚΑΒ, καθώς οι εμπλεκόμενοι φοβήθηκαν τις συνέπειες και προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη τους. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της δικογραφίας και το βιντεοληπτικό υλικό, οι τρεις νεαροί φέρονται να μετέφεραν την 19χρονη εκτός του καταλύματος ενώ εκείνη δεν είχε αισθήσεις. Ο 26χρονος καταγράφεται να τη μεταφέρει στην αγκαλιά του, την ώρα που η κοπέλα δεν αντιδρούσε, και λίγη ώρα αργότερα να την εγκαταλείπουν σε εξωτερικό χώρο στο Αργοστόλι, όπου και εντοπίστηκε από τις αρχές και το ΕΚΑΒ.

Βίντεο ντοκουμέντα καταγράφουν τη στιγμή που ο 26χρονος, πρώην αθλητής της άρσης βαρών, μεταφέρει τη νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της έξω από ξενοδοχείο, πριν την αφήσει στο σημείο όπου εντοπίστηκε. Σε άλλα πλάνα φαίνεται η 19χρονη να εισέρχεται νωρίτερα στο ξενοδοχείο με έναν 23χρονο, ενώ αργότερα ο 26χρονος αποχωρεί μόνος. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατός της αποδίδεται σε ανακοπή καρδιάς, ωστόσο τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ την ίδια στιγμή αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις. «Έχουμε εμπιστοσύνη στις αρχές και νομίζουμε ότι πολύ σύντομα μέσα από τη δικογραφία και κυρίως με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, θα φανούν όλα αυτά. Θα φανεί ότι η Μυρτώ δεν έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών», είπε ο Παναγής Δρακουλόγκωνας, δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν σοβαρές καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες οι τρεις νεαροί όχι μόνο δεν παρείχαν βοήθεια στη 19χρονη, αλλά φέρονται να επιχείρησαν να καλύψουν τα ίχνη τους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας εξ αυτών παρέμεινε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου προκειμένου να καθαρίσει τον χώρο, ενώ πήρε και το κινητό τηλέφωνο της 19χρονης, το οποίο άφησε αργότερα σε καφετέρια. Αρχικά, ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε ότι είχε στην κατοχή του το κινητό, ωστόσο στη συνέχεια υπέδειξε το σημείο όπου το είχε αφήσει. Από την πλευρά του, ο 26χρονος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, ισχυριζόμενος ότι επιχείρησαν να βοηθήσουν και ότι ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ και των γιατρών στο νοσοκομείο, η 19χρονη κατέληξε. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ως αιτία θανάτου πνευμονικό οίδημα και οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, ευρήματα συμβατά με χρήση κοκαΐνης που οδήγησε σε ανακοπή καρδιάς, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για την πλήρη επιβεβαίωση των αιτίων.

Οι τρεις εμπλεκόμενοι άνδρες έχουν συλληφθεί και κατηγορούνται για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων και ανθρωποκτονία από πρόθεση δια παραλείψεως, καθώς και για υποθέσεις σχετικές με ναρκωτικά. Οι κατηγορούμενοι έχουν ήδη οδηγηθεί ενώπιον των αρχών και αναμένεται να απολογηθούν αύριο ενώ παραμένουν υπό κράτηση. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφηνιστεί πλήρως ο ρόλος κάθε προσώπου και να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και άλλα άτομα στο περιστατικό.

«Στο μικροσκόπιο» των αρχών τα βιντεοληπτικά ντοκουμέντα

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Το ενοικιαζόμενο κατάλυμα όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα έχει τεθεί στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών, ενώ το βιντεοληπτικό υλικό που έχει συλλεχθεί εξετάζεται καρέ-καρέ, αποτυπώνοντας τις κινήσεις των εμπλεκομένων τις κρίσιμες ώρες. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η 19χρονη φέρεται να παρέμεινε για σημαντικό χρονικό διάστημα χωρίς ιατρική βοήθεια, παρά την επιδείνωση της κατάστασής της. Το στοιχείο αυτό αποτελεί κεντρικό σημείο της έρευνας, καθώς εξετάζεται ο ρόλος και η ευθύνη κάθε προσώπου που βρέθηκε στο σημείο.

«Αν οι κατηγορούμενοι δεν είχαν καθυστερήσει να καλέσουν το ΕΚΑΒ ίσως η κοπέλα να ζούσε»

Αν οι κατηγορούμενοι δεν είχαν καθυστερήσει να καλέσουν το ΕΚΑΒ, σύμφωνα με τα όσα εξετάζονται από τις αρχές και τις καταθέσεις που έχουν δοθεί, ενδέχεται η 19χρονη να είχε καλύτερες πιθανότητες να διασωθεί. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, η νεαρή κοπέλα παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση της κατάστασής της μέσα σε ενοικιαζόμενο κατάλυμα στο Αργοστόλι, τις κρίσιμες ώρες μετά από χρήση κοκαΐνης. Στο διάστημα αυτό, σύμφωνα με μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας, καταγράφονται καθυστερήσεις στην κλήση για άμεση ιατρική βοήθεια.

Την Παρασκευή η κηδεία της 19χρονης

Η οικογένεια της 19χρονης βρίσκεται σε κατάσταση βαθιάς οδύνης, ενώ η κηδεία της αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, με συγγενείς και φίλους να ετοιμάζονται να την αποχαιρετήσουν, ζητώντας απαντήσεις και δικαίωση για τον άδικο χαμό της. Η εξόδιος ακολουθία για την νεαρή κοπέλα θα τελεστεί την Παρασκευή 17 Απριλίου στις 3:00 μ.μ στον ΙΝ Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αργοστολίου.

Ραγίζει καρδιές η μητέρα της Μυρτούς: «Να μου πουν γιατί πέταξαν το παιδί μου»

Συγκλόνίζουν τα λόγια της μητέρα ςτης 19χρονης Μυρτώς η οποία κρατώντας σφιχτά στην αγκαλιά της τη φωτογραφία της αδικοχαμένης κόρης της «για να μην κρυώνει», όπως αναφέρει, περιμένει μάταια το παιδί της να επιστρέψει στο σπίτι. «Η Μυρτούλα θα έρθει το βράδυ, δεν έφυγε το παιδί μου, θα έρθει. Το βράδυ θα έρθει σπίτι. Εχθές έλειψε και θα έρθει το βράδυ», είπε η ίδια, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» την Πέμπτη 16 Απριλίου. «Η Μυρτούλα μου ήταν ένα καλό παιδί, ένα ευγενέστατο παιδί. Την είχα και εγώ και ο πατέρας της από κοντά. Δεν μας είχε μυστικά. Μου είπε “μαμά, θα βγω με τον τάδε”. Της είπα “να βγεις παιδάκι μου”. Σκέφτηκα, “ε, μετά το Πάσχα είναι, ασ’ την να βγει”. Στις 02:00 της έστειλα μήνυμα: “Μυρτούλα μου σε αγαπάω πάρα πολύ. Πρόσεχε, ζωή μου”. Μου είπε: “Μαμά, και εγώ σ’ αγαπώ”. Της είπα: “Και εγώ, και ο μπαμπάς σε αγαπάμε πάρα πολύ”».

Το ξέσπασμα της αδερφής της

Η αδελφή της μίλησε σε τηλεοπτική κάμερα και ξέσπασε για όσα έχουν γραφτεί και ειπωθεί γύρω από την υπόθεση, αλλά και για τα προσβλητικά σχόλια που έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφερόμενη στα σχόλια που αφορούν την εμφάνιση της 19χρονης, η αδελφή της τόνισε ότι η οικογένεια έχει πληγωθεί βαθιά από την προσπάθεια ορισμένων να στοχοποιήσουν το παιδί: «Μας νοιάζει ότι έβαλε χείλια και ήταν “προκλητική”; Σοβαρά; Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα;» είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την οργή και την απογοήτευσή της. Σε έντονα φορτισμένο συναισθηματικά τόνο, η ίδια κατέρρευσε περιγράφοντας τον πόνο της απώλειας: «Ό,τι κι αν ήταν η Μυρτώ, ήταν ένα παιδί. Οι φταίχτες να πληρώσουν», ανέφερε, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον θάνατο της αδελφής της. Παράλληλα, σχολιάζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, η αδελφή της 19χρονης σημείωσε ότι, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις, υπήρχε υποχρέωση να παρασχεθεί βοήθεια: «Ακόμα και εχθρός σου να είναι κάποιος, αν τον δεις σε δύσκολη κατάσταση, τον πας στο νοσοκομείο ή χτυπάς μια πόρτα και λες “πεθαίνει”», είπε χαρακτηριστικά.

Πατέρας 19χρονης: «Ήρθαν με σχέδιο, προμελετημένο έγκλημα»

Στην κάμερα μίλησε ο πατέρας της 19χρονης Μυρτώς εξηγώντας ότι η μητέρα της 19χρονης είχε προσπαθήσει να αποτρέψει την έξοδό της. «Δεν ξέραμε ότι υπήρχε σχέδιο και ότι ήταν σε συνεννόηση με άλλα δύο άτομα τα οποία τα ξέραμε ήταν από Κεφαλονιά. Κι αυτός Κεφαλονίτης έλεγε ότι είναι αλλά δεν έμενε εδώ. Δεν θέλαμε παρτίδες με αυτά τα άτομα. Αυτοί όμως ήταν σε συνεννόηση. Ο ένας από αυτούς που ήταν και αθλητής "κόλλαγε" στην κόρη μου γιατί ήταν πολύ όμορφη. Η κόρη μου δεν ήθελε παρτίδες μαζί του», ανέφερε εξηγώντας ότι της έδωσαν τα λεφτά για να το κλείσει εκείνη το δωμάτιο και να φαίνεται εκείνη ότι το έχει μισθώσει. «Δεν πρόλαβαν να μπούνε μέσα και μπούκαραν οι άλλοι δύο. Και έγινε αυτό που έγινε. Με σχέδιο ήρθαν, έγκλημα μετά φόνου προγραμματισμένο, προμελετημένο και με πλάνη. Μας πέταξαν το παιδί σαν σκουπίδι».

