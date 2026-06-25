Αστάθεια θα παρουσιάσει και σήμερα ο καιρός ενώ από αύριο αναμένεται ενίσχυση των βοριάδων οι οποίοι, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη, ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών.

«Οχυρωμένη» και ασφαλής παραμένει η χώρα μας από το ακραίο κύμα καύσωνα που πλήττει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, σήμερα στη χώρα μας αναμένεται έντονη απογευματινή αστάθεια, ενώ τα επόμενα 24ωρα θα ενισχυθούν τα μελτέμια και χρειάζεται προσοχή στο θέμα των πυρκαγιών.

Αν και η ημέρα ξεκινά με εκτεταμένη ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, από το μεσημέρι και το απόγευμα ο καιρός θα αλλάξει απότομα σε συγκεκριμένες περιοχές.

Αναμένεται η εκδήλωση τοπικών ισχυρών βροχών, καταιγίδων, έντονης κεραυνικής δραστηριότητας, καθώς και πιθανών χαλαζοπτώσεων.

Στο επίκεντρο της αστάθειας θα βρεθούν:

Η Πελοπόννησος (κυρίως το εσωτερικό της)

Η δυτική και κεντρική Στερεά Ελλάδα

Η Θεσσαλία

Η Ήπειρος

Η Μακεδονία

Σήμερα περιμένουμε το μέγιστο της έντασης των φαινομένων καθώς από αύριο θα αρχίσει σιγά σιγά να περιορίζεται η αστάθεια. Από αύριο και στη συνέχεια περιμένουμε βοριάδες τα 6 με 7 ακόμη και 8 μποφόρ. Από τη μία θα δημιουργηθεί μία δροσιά στην ανατολική χώρα, από την άλλη όμως αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιά. Πολύ μεγάλη προσοχή τις επόμενες ημέρες, ακολουθούν δύσκολα 24ωρα, μιας και οι βοριάδες θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον τουλάχιστον μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

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Η περισσότερη ζέστη θα σημειωθεί σήμερα στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας (35 βαθμούς Κελσίου). Στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα θα συναντήσουμε θερμοκρασίες κοντά στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Επιμένει ο καιρός σε ένα ήπιο θερμοκρασιακά καλοκαίρι σε αντίθεση με τη γηραιά Ήπειρο, όπου βλέπουμε ακραίες θερμοκρασιακές τιμές.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη σήμερα

Στην Αττική, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια. Ανεπηρέαστος θα είναι ο νομός από τα φαινόμενα αστάθειας. Οι βοριάδες θα αρχίσουν να ενισχύονται. Από αύριο και στη συνέχεια και κυρίως το Σαββατοκύριακο στο επίκεντρο των μελτεμιών μπαίνει και ο νομός Αττικής, με αποτέλεσμα να χρειάζεται προσοχή στο θέμα των πυρκαγιών. Μικρή η πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες γύρω από Πάρνηθα και Κιθαιρώνα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε απόλυτα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας τους 34°C.

Στη Θεσσαλονίκη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται να αναπτυχθούν νεφώσεις και να ξεσπάσουν μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες. Τις πρώτες βραδινές ώρες η αστάθεια θα αρχίσει να περιορίζεται, ενώ οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν. Η κατάσταση θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση από το βράδυ, ενώ ο υδράργυρος θα δείξει έως 34°C.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες - Θυελλώδεις άνεμοι

Αύριο Παρασκευή, θα βγει αστάθεια η οποία θα είναι περιορισμένη, ίσως δούμε κάποια φαινόμενα σε βουνά της Πελοποννήσου από το απόγευμα.

Τα μελτέμια θα πάρουν το πάνω χέρι τις επόμενες ημέρες και θα μονοπωλήσουν τον ενδιαφέρον σε ότι αφορά τις καιρικές εξελίξεις στη χώρα μας. Θα δημιουργηθεί μεγάλη διαφορά πίεσης προς την πλευρά του Αιγαίου με αποτέλεσμα να ενισχυθούν οι βοριάδες.

Από το ύψος της Λήμνου, μέσα στο Αιγαίο και νοτιότερα, εκεί θα φθάσουμε το μέγιστο σε ότι αφορά τις εντάσεις ( 7 με 8 μποφόρ). Επίσης θα επηρεαστεί και η ανατολική ηπειρωτική χώρα.

Το επίκεντρο της δράσης αυτών των μελτεμιών θα είναι:

οι Σποράδες

η ανατολική και νότια Θεσσαλία,

η Αττικοβοιωτία

η Εύβοια

η ανατολική και νότια Πελοπόννησος

ακόμη και νότιο τμήμα της Κρήτης μαζί με το Καρπάθιο

Οι θυελλώδεις αυτοί άνεμοι ευνοούν τις πυρκαγιές.

Η περισσότερη ζέστη από την Παρασκευή και στη συνέχεια θα εστιάζεται στα δυτικά και προς τη νότια Κρήτη (33 με 35 βαθμούς Κελσίου), ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα είμαστε κοντά στους 32 βαθμούς Κελσίου.

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