Σχεδόν αμετάβλητη παραμένει η εικόνα της Ελλάδας στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς για το 2025, σύμφωνα με τη Διεθνή Διαφάνεια. Η χώρα συγκέντρωσε 50 βαθμούς με άριστα το 100, έναν περισσότερο σε σχέση με πέρυσι, και κατατάσσεται στην 56η θέση παγκοσμίως, ισοβαθμώντας με το Μπαχρέιν, την Ιορδανία και τη Γεωργία.

Παρά τη μικρή βελτίωση, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλά σε σχέση με τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεπερνώντας μόνο λίγα κράτη. Η Κύπρος, αντίθετα, έχει καλύτερη επίδοση και βρίσκεται ψηλότερα στη λίστα. Ο δείκτης δείχνει πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες και οι ειδικοί το επίπεδο διαφθοράς στον δημόσιο τομέα κάθε χώρας.

Ο πρόεδρος του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Διαφάνειας, Γιώργος Χατζηγιαννάκης, σημείωσε ότι είναι θετικό πως η Ελλάδα βελτίωσε έστω και λίγο τη θέση της, σε μια περίοδο όπου πολλές χώρες μένουν στάσιμες ή χειροτερεύουν. Τόνισε όμως ότι τα φαινόμενα διαφθοράς συνεχίζουν να υπάρχουν και ότι χρειάζονται περισσότερες και σταθερές προσπάθειες, ιδιαίτερα για την ενίσχυση των ανεξάρτητων αρχών, την προστασία των δημοσιογράφων και τη σωστή λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν τρεις στους δέκα Έλληνες πιστεύουν ότι η κατάσταση της διαφθοράς χειροτέρεψε τον τελευταίο χρόνο, ενώ περίπου ένας στους δέκα παραδέχεται ότι χρειάστηκε να δώσει «φακελάκι» σε δημόσια υπηρεσία. Παρ’ όλα αυτά, σε σύγκριση με το 2012, όταν η Ελλάδα είχε πολύ χαμηλότερη βαθμολογία, υπάρχει μια σταδιακή βελτίωση με διακυμάνσεις.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τις καλύτερες επιδόσεις καταγράφουν χώρες όπως η Δανία και η Φινλανδία, ενώ η Διεθνής Διαφάνεια προειδοποιεί ότι συνολικά η κατάσταση χειροτερεύει. Ο μέσος όρος παγκοσμίως είναι χαμηλός και οι περισσότερες χώρες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαφθοράς στον δημόσιο τομέα.

Η οργάνωση καλεί τις κυβερνήσεις να ενισχύσουν τη διαφάνεια, τη Δικαιοσύνη και την ελευθερία του Τύπου, επισημαίνοντας ότι η διαφθορά δεν αφορά μόνο μία χώρα, αλλά αποτελεί διεθνές πρόβλημα που απαιτεί κοινές λύσεις.