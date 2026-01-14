Για δωροδοκίες βουλευτών κατηγορείται η πρώην πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Τιμοσένκο.

Οι ουκρανικές αρχές προχώρησαν σε έφοδο και έρευνα στο γραφείο της πρώην πρωθυπουργού Γιούλια Τιμοσένκο στο Κίεβο, ενώ οι υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς ανακοίνωσαν ότι τη θεωρούν ύποπτη για εμπλοκή σε υπόθεση χρηματισμού βουλευτών με στόχο την εξαγορά ψήφων.

Σήμερα, η ουκρανική Υπηρεσία Κατά της Διαφθοράς (NABU) και η Εισαγγελία για Υποθέσεις Διαφθοράς (SAP) δήλωσαν ότι υποπτεύονται «την επικεφαλής» μιας κοινοβουλευτικής ομάδας ότι φέρεται να πρότεινε σε βουλευτές να αγοράσει τις ψήφους τους, πράξη που επισύρει ποινή έως 10 ετών κάθειρξης.

Οι αρχές δεν ανέφεραν το όνομα της Τιμοσένκο, ωστόσο, παρότι το πρόσωπό της είχε θολωθεί, είναι εύκολα αναγνωρίσιμη στο βίντεο από τις έρευνες που δημοσιοποίησαν.

Η Τιμοσένκο από τη πλευρά της απέρριψε τις εν λόγω κατηγορίες μέσω του λογαριασμού της στο Facebook, επικρίνοντας τα μέτρα αυτά ως «επικοινωνιακή επιχείρηση» και διαβεβαιώνοντας ότι οι ερευνητές «δεν βρήκαν τίποτα» παράνομο.

