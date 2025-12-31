Η επένδυση περιλαμβάνει έναν από τους μεγαλύτερους ημι-ανηχοϊκούς θαλάμους παγκοσμίως, εργαστήριο δοκιμών κλίματος και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Το Hyundai Motor Group ενισχύει τη δέσμευσή του στην Ευρώπη με τα εγκαίνια του νέου «Square Campus» στο Hyundai Motor Europe Technical Center (HMETC) στο Rüsselsheim της Γερμανίας. Η επένδυση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) στο HMETC από το 2003, όταν άνοιξε το Round Campus, και στοχεύει στην ανάπτυξη κορυφαίων τεχνολογιών και μελλοντικών μοντέλων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Ευρωπαίων πελατών.

Το Square Campus εκτείνεται σε 25.000 τ.μ. και διαθέτει προηγμένες υποδομές υψηλής τεχνολογίας. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν ο μεγαλύτερος ημι-ανηχοϊκός θάλαμος του Hyundai Motor Group, που επιτρέπει εκτενείς δοκιμές θορύβου, κραδασμών και οδήγησης ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, και οι εγκαταστάσεις δυναμομέτρησης, κατάλληλες για όλα τα είδη κινητήρων – από ICE και υβριδικούς μέχρι αμιγώς ηλεκτρικούς.

Επιπλέον, το Square Campus διαθέτει προσομοιωτή οδήγησης τελευταίας γενιάς, εργαστήριο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EV), καθώς και ειδικές εγκαταστάσεις ανάπτυξης ηλεκτρονικών συστημάτων, όπως Over-the-Air Updates (OTA), Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) και συστήματα cybersecurity. Αυτές οι δυνατότητες επιτρέπουν την ολοκληρωμένη δοκιμή οχημάτων και εξαρτημάτων σε πραγματικές συνθήκες, διασφαλίζοντας ότι τα μελλοντικά προϊόντα θα πληρούν υψηλά πρότυπα ποιότητας, αξιοπιστίας και καινοτομίας.

Ο κ. Tyrone Johnson, Managing Director του HMETC, δήλωσε: «Η επένδυση στο Square Campus αποτελεί σαφές σημάδι της δέσμευσής μας στην Ευρώπη και αντικατοπτρίζει τη σημασία της στη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξής μας. Οι νέες δυνατότητες στο HMETC μας δίνουν μεγαλύτερη ανεξαρτησία και ευελιξία, δημιουργώντας παράλληλα ευκαιρίες για συνεργασία μεταξύ των μαρκών μας και επιτρέποντας την ανάπτυξη συναρπαστικών νέων οχημάτων».

Το Square Campus ενσωματώνει επίσης βιώσιμες πρακτικές, με ανακυκλωμένα υλικά, φωτοβολταϊκά πάνελ και συστήματα αντλιών θερμότητας, υποστηρίζοντας τη στρατηγική του Ομίλου για μηδενικές εκπομπές παγκοσμίως έως το 2045. Παράλληλα, η επέκταση αυτή οδηγεί σε ανάπτυξη του προσωπικού του HMETC, το οποίο έχει αυξηθεί κατά 20% από το 2024, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ ειδικών διαφόρων τομέων και προωθώντας τη δημιουργία καινοτόμων τεχνολογιών.

Οι νέες εγκαταστάσεις συμπληρώνουν τα προγράμματα δοκιμών που ήδη πραγματοποιούνται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις, όπως στο Nürburgring, όπου πρόσφατα προστέθηκαν 834 τ.μ. νέων ειδικών χώρων και εργαστηρίων. Μαζί, αυτά τα κέντρα καθιστούν την Hyundai πρωτοπόρο στην ανάπτυξη προηγμένων, ασφαλών και βιώσιμων οχημάτων για την ευρωπαϊκή αγορά.