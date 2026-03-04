Η Apple παρουσίασε το MacBook Neo, το πιο φτηνό laptop της, καθώς η τιμή του θα ξεκινά από τα 599 δολάρια.
Ο φορητός υπολογιστής έχει chip A18 Pro, τον ίδιο επεξεργαστή που έκανε το ντεμπούτο του στα iPhone 16 Pro της εταιρείας το 2024. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν σήμερα, ενώ οι παραδόσεις και η διαθεσιμότητα στα καταστήματα θα αρχίσουν στις 11 Μαρτίου, ανέφερε η εταιρεία.
{https://x.com/theapplehub/status/2029205514463396295}
Είναι πολύ φθηνότερο από το προηγούμενο MacBook της Apple που δεν ήταν των σειρών Pro ή Air, το οποίο έκανε ντεμπούτο το 2006 με τιμή 1.099 δολ., περίπου 1.750 δολάρια με τα σημερινά δεδομένα.
Εν μέσω παγκόσμιας κρίσης στα τσιπ, το νέο MacBook έχει ενοποιημένη μνήμη μόνο 8 gigabytes, τη μισή από την έκδοχη που βασίζεται στον επεξεργαστή Μ4 και μικρότερη από εκείνη του iPhone 17 Pro (12 gigabytes).
Διαθέτει οθόνη 13 ιντσών, κάμερα FaceTime HD, η μπαταρία του έχει διάρκεια ζωής 16 ώρες, θα προσφέρει δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης σύμφωνα με την Apple και θα κυκλοφορήσει σε τέσσερα χρώματα.
{https://x.com/theapplehub/status/2029200922124140614}
Πηγή: Reuters