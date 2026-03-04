Από 599 δολάρια η τιμή του νέου laptop της Apple.

Η Apple παρουσίασε το MacBook Neo, το πιο φτηνό laptop της, καθώς η τιμή του θα ξεκινά από τα 599 δολάρια.

Ο φορητός υπολογιστής έχει chip A18 Pro, τον ίδιο επεξεργαστή που έκανε το ντεμπούτο του στα iPhone 16 Pro της εταιρείας το 2024. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν σήμερα, ενώ οι παραδόσεις και η διαθεσιμότητα στα καταστήματα θα αρχίσουν στις 11 Μαρτίου, ανέφερε η εταιρεία.

{https://x.com/theapplehub/status/2029205514463396295}

Είναι πολύ φθηνότερο από το προηγούμενο MacBook της Apple που δεν ήταν των σειρών Pro ή Air, το οποίο έκανε ντεμπούτο το 2006 με τιμή 1.099 δολ., περίπου 1.750 δολάρια με τα σημερινά δεδομένα.

Εν μέσω παγκόσμιας κρίσης στα τσιπ, το νέο MacBook έχει ενοποιημένη μνήμη μόνο 8 gigabytes, τη μισή από την έκδοχη που βασίζεται στον επεξεργαστή Μ4 και μικρότερη από εκείνη του iPhone 17 Pro (12 gigabytes).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Διαθέτει οθόνη 13 ιντσών, κάμερα FaceTime HD, η μπαταρία του έχει διάρκεια ζωής 16 ώρες, θα προσφέρει δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης σύμφωνα με την Apple και θα κυκλοφορήσει σε τέσσερα χρώματα.

{https://x.com/theapplehub/status/2029200922124140614}

Πηγή: Reuters