Η INTRACOM HOLDINGS ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025, καταγράφοντας ισχυρή κερδοφορία και ενίσχυση της ρευστότητάς της. Η περίοδος σηματοδοτήθηκε από την είσοδο του Ομίλου στον ασφαλιστικό κλάδο, μέσω της εξαγοράς της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστικής και δύο μεσιτικών εταιρειών, κίνηση που διευρύνει το χαρτοφυλάκιό του και αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τα μεγέθη του.

Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις και τα ασφαλιστικά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 10,2 εκατ. ευρώ, έναντι 3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 10,8 εκατ. ευρώ από 5,7 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες έφτασαν τα 7,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 1,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Σε επίπεδο Ομίλου, τα καθαρά κέρδη (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) ανήλθαν σε 6,4 εκατ. ευρώ, έναντι 1,3 εκατ. ευρώ το 2024.

Η μητρική κατέγραψε καθαρά κέρδη 8,7 εκατ. ευρώ, κυρίως από κέρδη αποτίμησης συμμετοχών στην Intralot και την Optima Bank, ενώ τα συνολικά διαθέσιμα και οι βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις σε χρηματοοικονομικά στοιχεία ανήλθαν σε 137,9 εκατ. ευρώ, ποσό που ενισχύθηκε και από τη ρευστοποίηση της συμμετοχής στην Άκτωρ.

Παράλληλα, ο Όμιλος ανακοίνωσε την πρόοδο σημαντικών επενδυτικών σχεδίων. Το project VORIA, επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία πολυλειτουργικού συγκροτήματος στο Μαρούσι, έχει εισέλθει σε φάση υλοποίησης, ενώ η Athens Beach Club, με συμμετοχή της Intracom, προχωρά σε ανάπλαση της Β΄ Πλαζ Βούλας με επένδυση άνω των 15 εκατ. ευρώ. Στον τομέα του τουρισμού και του real estate, η Koufonisia Hotel & Resort σχεδιάζει επέκταση της ξενοδοχειακής της μονάδας και ανάπτυξη νέων έργων, ενώ η Banner Estate στη Μύκονο προχωρά στον σχεδιασμό ξενοδοχειακής μονάδας 125 δωματίων, με στόχο τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRACOM κ. Σωκράτης Κόκκαλης, ανέφερε: «Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα σύνθετο εγχείρημα, την είσοδό μας σε μια νέα αγορά, το οποίο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Στο Α’ εξάμηνο του 2025, για πρώτη φορά, ο Όμιλος INTRACOM ενσωματώνει στα οικονομικά του μεγέθη τα αποτελέσματα της ασφαλιστικής δραστηριότητας. Ταυτόχρονα, στρατηγικά έργα του Ομίλου –με κυριότερο το project VORIA– έχουν εισέλθει σε φάση ωρίμανσης, ενώ προχωρούν δυναμικά και τα επενδυτικά μας σχέδια στον τομέα του real estate. Με αυτό το διευρυμένο οπλοστάσιο, την περαιτέρω ενίσχυση ρευστότητας και το δυναμικό χαρτοφυλάκιό μας, εστιάζουμε στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την Εταιρεία και στη διαρκή απόδοση για τους μετόχους μας».