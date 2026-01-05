«Αγαπημένοι μου κάτοικοι της Γροιλανδίας - Διακήρυξη ανεξαρτησίας!!!!» έγραψε η Bjοrk στέλνοντας ευχές στους γείτονές της.

Ούτε Δανία, ούτε ΗΠΑ ψηφίζει η Bjork και εύχεται στη Γροιλανδία ανεξαρτησία.

Η διάσημη Ισλανδή τραγουδίστρια παίρνει θέση στη διαμάχη Τραμπ με τη Δανία για την Γροιλανδία και εύχεται «σε όλους τους κατοίκους της Γροιλανδίας ευλογία στον αγώνα τους για την ανεξαρτησία».

Δεν μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τη Δανία. Αντίθετα παραθέτει άρθρα από τον Guardian πιστοποιώντας την πολιτική που ακολούθησε μέσα στα χρόνια η Δανία απέναντι στους Ινουίτ.

«Οι Ισλανδοί αισθάνονται απέραντη ανακούφιση που κατάφεραν να αποσχιστούν από τους Δανούς το 1944. Δεν χάσαμε τη γλώσσα μας (τα παιδιά μου θα μιλούσαν τώρα δανέζικα). Και ξεσπάω σε ένα κύμα συμπάθεια για τους Γροιλανδούς, επανειλημμένα, ειδικά όπως όταν τέθηκε το θέμα της αναγκαστικής αντισύλληψης, όπου 4500 κορίτσια ηλικίας μόλις 12 ετών έβαλαν σπιράλ εν αγνοία τους μεταξύ 1966 και 1970.

»Είναι στην ηλικία μου και μικρότερες... άτεκνες .... και ακόμα και σήμερα οι Δανοί φέρονται στους κατοίκους της Γροιλανδίας σαν να είναι άνθρωποι δεύτερης κατηγορίας...απομακρύνοντας τα παιδιά από τους γονείς τους το 2025!» αναφέρει η Bjork και συνεχίζει «η αποικιοκρατία μου προκαλεί επανειλημμένα ρίγη τρόμου και η πιθανότητα οι συμπατριώτες μου από τη Γροιλανδία να καταλήξουν από έναν σκληρό αποικιοκράτη σε έναν άλλο είναι πολύ βάναυση ακόμη και για να τη φανταστεί κανείς. «úr öskunni í eldinn» (από τις στάχτες στη φωτιά), όπως λέμε στα ισλανδικά.

