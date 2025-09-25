Αγοραστής του πακέτου φέρεται να είναι ο εφοπλιστής Ηλίας Γκότσης.

Αποεπένδυσε από την AKTOR Group ο Σωκράτης Κόκκαλης , πουλώντας σήμερα το 5,09% των μετοχών που είχε κρατήσει στην εισηγμένη από τον Ιούλιο του 2022, όταν είχε πουλήσει την Intrakat στο επιχειρηματικό σχήμα της Winex Investments των Αλέξανδρου Εξάρχου, Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη και στους εφοπλιστές Αγγέλου και Γκότση.

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε μέσω δύο πακέτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τα οποία αφορούσαν συνολικά 10.383.723 μετοχές, με την αξία τους να ανέρχεται σε περίπου 74,7 εκατ. ευρώ. Η τιμή πώλησης διαμορφώθηκε στα 7,20 ευρώ ανά μετοχή, με έκπτωση 10% σε σχέση με την τρέχουσα τιμή της μετοχής στο ταμπλό, η οποία λίγο πριν την ολοκλήρωση της πράξης βρισκόταν στα 8,02 ευρώ.

Αγοραστής του πακέτου φέρεται να είναι ο εφοπλιστής Ηλίας Γκότσης. Συνοψίζοντας την επενδυτική διαδρομή του Σωκράτη Κόκκαλη στην Intrakat/AKTOR Group, την τελευταία τριετία το οικονομικό ισοζύγιο εμφανίζεται θετικό, ακόμη και μετά τις συμμετοχές του στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Η αρχή έγινε τον Ιούλιο του 2022, όταν η πλευρά Κόκκαλη – μέσω Intracom – προχώρησε στην πώληση πακέτου μετοχών της Intrakat στους επιχειρηματίες Εξάρχου – Μπάκο – Καϋμενάκη, αποκομίζοντας περίπου 70,195 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια, διατήρησε μειοψηφικό ποσοστό στο νέο σχήμα και συμμετείχε στις διαδοχικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκαν για την ενίσχυση της εισηγμένης.

Η τελική αποχώρηση ήρθε με το placement του 5,09% της AKTOR Group, όπου μεταβιβάστηκαν 10,38 εκατ. μετοχές αντί συνολικού τιμήματος 74,7 εκατ. ευρώ. Έτσι, τα συνολικά έσοδα από τις δύο μεγάλες κινήσεις ρευστοποίησης (2022 και 2025) ανήλθαν σε 144,9 εκατ. ευρώ.