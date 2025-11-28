Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών επανεξετάζει την τεράστια ακίνητη περιουσία του στο εξωτερικό.

Η παγκόσμια διπλωματική παρουσία της Βρετανίας ενδέχεται να περιοριστεί σημαντικά, καθώς η χώρα προσπαθεί να αποφασίσει ποιες πρεσβείες και κτίρια θα πουλήσει από το εκτεταμένη ακίνητη περιουσία της στο εξωτερικό, αξίας 2,5 δισεκατομμυρίων λιρών.

Τα έγγραφα του προϋπολογισμού του Ηνωμένου Βασιλείου που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα δείχνουν ότι το υπουργείο Εξωτερικών «εξορθολογίζει» τα περίπου 6.500 ακίνητά του για να βρει «περιουσιακά στοιχεία προς πώληση», ενώ εκατοντάδες κτίρια του έχουν υποστεί σοβαρές φθορές.

Στο σφυρί αναμένεται να βγουν κτίρια που στεγάζουν πρεσβείες και κατοικίες διπλωματών.

Ο προϋπολογισμός κάνει συγκεκριμένη αναφορά να εξοικονομηθούν χρήματα από ακίνητη περιουσία του βρετανικού ΥΠΕΞ σε «υψηλού κόστους τοποθεσίες, όπως η Νέα Υόρκη» - για παράδειγμα ένα πολυτελές διαμέρισμα αξίας 12 εκατομμυρίων λιρών, το οποίο αγοράστηκε για διπλωμάτες το 2019 για να βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις εμπορικών συμφωνιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το Brexit.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών είχε δηλώσει τότε ότι εξασφάλισε την «καλύτερη δυνατή συμφωνία» για το διαμέρισμα επτά υπνοδωματίων, το οποίο καταλαμβάνει ολόκληρο τον 38ο όροφο του 50 United Nations Plaza και διαθέτει βιβλιοθήκη και έξι μπάνια.

Νωρίτερα φέτος, οι ελεγκτικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, εξέφρασαν σημαντικές ανησυχίες σχετικά με την κατάσταση των ετοιμόρροπων ακινήτων της Βρετανίας στο εξωτερικό.

Περίπου 933 από τα ακίνητά της (περίπου το 15% επί του συνόλου) έχουν αξιολογηθεί ως μη ασφαλή.

Με πληροφορίες από Poltiico