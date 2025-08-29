Μετασχηματισμός και επενδύσεις οδηγούν την Intracom Holdings σε νέα εποχή

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Σωκράτης Κόκκαλης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις στρατηγικές επενδύσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intracom Holdings πραγματοποιήθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις της Παιανίας, με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών του Ομίλου, τα οποία παρουσίασαν τον απολογισμό για το 2024, τις τρέχουσες εξελίξεις και τις προοπτικές για το μέλλον.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Σωκράτης Κόκκαλης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις στρατηγικές επενδύσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι ο Όμιλος τόλμησε να εισέλθει σε νέους κλάδους, ολοκληρώνοντας πολύπλοκους μετασχηματισμούς με θετικά αποτελέσματα. «Στόχος μας είναι, με τις δραστηριότητές μας, να αυξάνουμε την εσωτερική αξία της Εταιρίας», τόνισε, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών μεγεθών. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Διοίκηση θα συνεχίσει να εργάζεται ώστε οι αξίες αυτές να αντικατοπτρίζονται και στην πορεία της μετοχής, η οποία, όπως είπε, διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις να ξεπεράσει τα σημερινά της επίπεδα.

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος της Intracom Holdings, Δημήτρης Κλώνης, παρουσίασε την πορεία του Ομίλου το 2024, υπογραμμίζοντας τις στρατηγικές πρωτοβουλίες και τις επενδύσεις που έχουν δρομολογηθεί. «Η INTRACOM εξελίσσεται πλέον σε έναν ισχυρό και διακλαδικό όμιλο της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος τοποθετείται στρατηγικά με εξαγορές, επενδύσεις αιχμής και συνεργασίες με κορυφαίους επιχειρηματίες σε τομείς όπως το real estate, ο τουριστικός και ψυχαγωγικός τομέας, και πρόσφατα και στον ασφαλιστικό κλάδο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επεσήμανε τη σημαντική συμμετοχή του Ομίλου σε εισηγμένες εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης, οι οποίες παράγουν συστηματικά υπεραξίες. «Ο Όμιλος χτίζει το μέλλον με στοχευμένες εξαγορές και επενδύσεις, ενδυναμώνοντας το δυναμικό του και θέτοντας ξεκάθαρους στόχους: ηγετική θέση στις αγορές δραστηριοποίησής του και δημιουργία υπεραξίας, προς όφελος των μετόχων και των συνεργατών του», υπογράμμισε.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος συνολικού μικτού ποσού 10,032 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,12 ευρώ ανά μετοχή, επιβεβαιώνοντας τη συστηματική ανταποδοτική πολιτική της εταιρείας προς τους μετόχους της.